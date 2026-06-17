藤井聡太棋王の隣で撮影に参加する女性にフォロワーはくぎ付けになった。

都内のホテルで行われた藤井棋王就位式の様子をインスタグラムにアップしたのは、脳科学者・中野信子氏。「＃第５１期棋王就位式」とハッシュタグをつけて「藤井聡太棋王、タイトル防衛そして４連覇本当におめでとうございます」と改めて祝福した。

「お祝いのスピーチをさせていただきました」と祝辞を述べたという中野氏。「中学生だった藤井聡太さんがいつの間にかこんなかっこいい殿方に……。応援している皆様の熱量も高く、温かな雰囲気の中、素晴らしい式典となりました」と成長に驚きながら、感想をつづった。

藤井棋王との２ショットを投稿。中野氏は上下ブラックの上品コーデでにっこりとほほえんだ。

中野氏は１９９８年に東大工学部応用化学科を卒業し、２００８年には東大大学院医学系研究科脳神経医学専攻博士課程修了。フランス国立研究所ニューロスピンにて博士研究員として勤務後、帰国。２５年５月のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では「スキューバダイビングをやるもんですから、インストラクターを取りたくて、ちょっと絞ったんですよね。１７キロくらい違うんですけど」と１７キロ減量を明かし、「そしたら人相も変わるじゃないですか。そしたらめちゃくちゃ整形とか書かれて」と語っていた。

今回もネット上では「中野信子さん 控えめなヘア、いで立ちで声聞くまでわからなかった」といった声が寄せられた。