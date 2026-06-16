【「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」展示】 期間：6月23日～ 場所：SEGA STORE TOKYO （東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷 PARCO6階）

セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトの一環として、DNAフィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を渋谷 PARCO 6階「SEGA STORE TOKYO」にて6月23日より期間限定で展示する。

DNAフィギュアとは、キャラクターやIPが持つ特徴をもとに DNA を設計・合成し、そのDNAをフィギュア内部に封入することで、「存在そのもの」を表現する新たなフィギュア。

今回セガは、このDNAフィギュア技術を活用し、35年にわたり愛され続けてきたソニックの“らしさ”をDNAとして表現した「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を制作。“青い身体”、“音速で走る超スピード”、“冒険好き”、“自由でクールな性格”など、ソニックを象徴する特徴をもとに、“ソニックの DNA”が設計・合成されている。

「SEGA STORE TOKYO」では、「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」の展示に加え、ソニックのDNA設計図を紹介するパネルも設置予定。35年にわたり変わらないキャラクターの魅力を、造形とDNAという新たな切り口から体感できる。

【ソニック35周年記念「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」コンセプトムービー】

(C)SEGA