ＮＨＫ総合で１５日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対オランダ」（午前５時）の世帯平均視聴率が２７・１％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は１４・８％だった。月曜早朝の午前５時キックオフにもかかわらず、異例の高数字をマークした。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

瞬間最高視聴率は午前６時５４分と５５分、試合が終了する場面で世帯３４・９％、個人１９・７％をマークした。

８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。相手に２度、リードを許す苦しい展開だったが、後半１２分にＭＦ中村敬斗、同４４分に鎌田大地がゴールを挙げて粘り強く勝ち点１をつかんだ。

ＮＨＫの中継には元日本代表ＭＦ本田圭佑が登場。「今日は１にガクポ、２にガクポ、３はガクポ」と要注意人物を挙げ、伊東純也と交錯した主審に対し「なにやってんねん、お前。イエローや」と怒るなど“本田節”は健在。Ｘのトレンドワードに「本田圭佑」がランクインするなど話題をさらった。

次戦のチュニジア戦は日本時間２１日午後１時にキックオフ。日本テレビ系で中継される。

◇サッカーＷ杯の歴代高視聴率（数字はビデオリサーチ調べ、関東地区。放送局、番組名、放送日、番組平均世帯視聴率）

▽１位 フジテレビ系「２００２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ロシア」２００２年６月９日（午後８時） ６６・１％

▽２位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯決勝 ドイツ×ブラジル」２００２年６月３０日（午後８時５７分） ６５．６％

▽３位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×クロアチア」１９９８年６月２０日（午後９時２２分） ６０．９％

▽４位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×アルゼンチン」１９９８年６月１４日（午後９時２２分） ６０．５％

▽５位 ＮＨＫ総合「０２年Ｗ杯１次リーグ 日本×ベルギー」２００２年６月４日（午後６時５３分） ５８・８％

▽６位 ＴＢＳ系「１０年Ｗ杯 日本×パラグアイ」２０１０年６月２９日（午後１０時４０分） ５７．３％

▽７位 テレビ朝日系「０６年Ｗ杯 日本×クロアチア」２００６年６月１８日（午後９時３５分） ５２・７％

▽８位 ＮＨＫ総合「９８年Ｗ杯 日本×ジャマイカ」１９９８年６月２６日（午後１０時５２分） ５２．３％

▽９位 ＮＨＫ総合「０６年Ｗ杯 日本×オーストラリア」２００６年６月１２日（午後９時５０分） ４９．０％

▽１０位 ＮＨＫ総合「１８年Ｗ杯 日本×コロンビア」２０１８年６月１９日（午後９時５３分） ４８．７％

【注】（）内は放送開始時間