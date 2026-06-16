この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実家の片付け」と聞くと、単なる不用品の処分や体力仕事だと思われがちだ。しかし、その背景には「親族間のトラブル」や「突然の病気や事故による孤立」など、誰の身にも起こり得る深刻な問題が潜んでいることが多い。イーブイ片付けチャンネルが新たに公開した動画『【実家の片付け】「3年間倒れてばかりで…」親族トラブルを越え、87歳母が涙した生前整理。』では、自力での片付けに限界を感じていた母親とその家族を、プロの業者が確かな技術と温かい気遣いで救う姿が克明に記録されている。



依頼者の母親は、御年87歳。かつては娘が病気になった際、61歳で東京まで赴き2年間も看病を続けるほど、家族思いで活動的な女性だった。しかし、ここ3年間は自身が立て続けに倒れ、思うように体が動かなくなってしまった。自力で片付けようと手を動かしても、右手が上がらず下に物を置くことしかできず、余計に部屋が散らかっていくという悪循環に陥っていたという。「1人が怖くて眠れなかった」と吐露する姿からは、身体の衰えからくる不安と、増え続けるモノに圧倒される高齢者のリアルな孤独が浮かび上がる。決して怠けていたわけではなく、誰もが直面し得る「老いと病」が生活空間を奪っていたのだ。



実家の片付けにおいて、もう一つ大きな壁となるのが「親族間のトラブル」だ。動画内でイーブイ代表は、地方の実家の片付け特有の難しさについて言及している。離れて暮らす親族同士で費用の負担や「捨てる・捨てない」の判断で揉めるケースは後を絶たない。「口だけ出して何も動かないなら、代表者に任せるべき」「家族間で協力しないと実家の片付けはどうにもならない」という現場を熟知するプロの言葉は、これから実家問題に直面する多くの世代にとって耳の痛い、しかし非常に重要な教訓である。



作業が進むにつれ、家の中からは孫（依頼者の娘）が幼い頃に書いた手紙や、若き日の写真、思い出の詰まった品々が次々と見つかった。「手紙を読んで涙が出た」「忘れていた思い出がたくさん出てきて楽しい」と笑顔を見せる母親。これらは無価値なゴミではなく、彼女が一生懸命に生きてきた人生の証である。イーブイのスタッフたちは、こうした大切な思い出の品を丁寧により分けながら、不要なものは海外の貿易に回すなど、ただ捨てるだけではないサステナブルな処分方法も提案していく。さらに動画内では、プロ直伝の「クロス（壁紙）の汚れを落とす簡単な掃除術」なども紹介されており、実践的なハウツーとしても非常に有益な内容となっている。



作業の終盤、50年以上ぶりにすっきりと片付いた部屋の光景を目の当たりにした母親は、思わず涙を流した。「こんなに笑顔になることはなかった。3年間倒れてばかりで、YouTubeを見て本当に感動して依頼した」と、何度もスタッフに感謝の言葉を伝える姿が胸を打つ。イーブイ代表が「僕らはお金をいただいて仕事をしているけれど、ここまで感謝して涙を流していただける。本当にやりがいのある仕事です」と語る通り、彼らが提供しているのは単なるゴミ捨てではない。物理的な壁を取り払い、過去を整理して前を向くための「心のケア」なのだ。超高齢社会を迎えた今、人生と思い出に深く寄り添う彼らのようなプロの存在が、社会のセーフティネットとしてますます求められている。