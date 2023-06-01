テレ朝『あのちゃんねる』最終回“騒動”言及せず 番組冒頭「※5月10日に収録」と表示→エンディングで“感謝テロップ”
テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）が、15日深夜放送され、最終回を迎えた。
【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲスト
番組冒頭、画面左上に騒動前の収録であることを表す「※5月10日に収録」とテロップを表示。一方でインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾となるこの日の放送は、ゲストにシソンヌ・長谷川忍、Aぇ! group・末澤誠也、ベッキー、お悩み相談ゲストJOY＆mai夫婦、サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦と“中継”をつなぎ、2組の悩み相談を実施。トークで盛り上がりを見せたが、“騒動”に直接言及することはなく、番組の最後に「あのちゃんねる最終回」「今までご覧いただきありがとうございました!!」とテロップが表示され、番組を締めくくった。
同番組は、5月18日深夜の放送回で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で大きな話題に。その後番組サイドが「5月18日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と謝罪。
一方で、あのも自身のXで「あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組終了を示唆。
その後、鈴木紗理奈やあのの所属事務所も声明を発表するなかで、テレビ朝日は「「あのちゃんねる」終了のお知らせ この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と番組終了を発表していた。
【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲスト
番組冒頭、画面左上に騒動前の収録であることを表す「※5月10日に収録」とテロップを表示。一方でインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾となるこの日の放送は、ゲストにシソンヌ・長谷川忍、Aぇ! group・末澤誠也、ベッキー、お悩み相談ゲストJOY＆mai夫婦、サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦と“中継”をつなぎ、2組の悩み相談を実施。トークで盛り上がりを見せたが、“騒動”に直接言及することはなく、番組の最後に「あのちゃんねる最終回」「今までご覧いただきありがとうございました!!」とテロップが表示され、番組を締めくくった。
一方で、あのも自身のXで「あのちゃんねるとは「この表現は嫌です」や「これはゲストの方が大変な思いするからやめてください」など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました。それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました。でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と番組終了を示唆。
その後、鈴木紗理奈やあのの所属事務所も声明を発表するなかで、テレビ朝日は「「あのちゃんねる」終了のお知らせ この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と番組終了を発表していた。