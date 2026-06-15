東京都水道局がサッカーＷ杯の日本対オランダ戦が行われた時間帯の配水量データ（２３区の一部）を公開した。今大会から導入した約３分間の休息タイム「ハイドレーション・ブレイク」では前後半ともに配水量が増加など、区内の観戦者も選手とともに休息を取っていた。

公表データによると、１５日午前５時の試合開始に向け、午前３時台から配水量は比較日を上回った。前回大会のスペイン戦も午前４時だったが、同様の傾向を示している。「ハイドレーション・ブレイク」のあった前半の午前５時２２分から２５分、後半の６時２６分から２９分はいずれも配水量は増えている。視聴者がわずかな中断時間を活用して、水道を利用する行動様式が精緻にグラフに表れている。

ハーフタイムでは急激に増え、後半に入ると試合内容と配水量との「連動」も顕著になった。オランダに先制を許し、後半１２分に同点に追いつくと配水量は停滞。休息タイムに一時増えたが、その後は通常の配水量を下回った。試合終盤、緊迫した状況下で、配水量が平均を大きく下回り続けたのは前回のスペイン戦も同様だった。

試合終了直後の爆発的な増加は両試合に共通する。オランダ戦では、試合終了の午前６時５５分以降、急速に通常の月曜日の配水水準へと回帰している。「熱狂的な観戦」から「平日の日常生活」へと、ただちに切り替わる特徴的な都市インフラ利用の実態が明らかになっている。