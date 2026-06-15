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【腰痛の真実】「床で寝るのが一番楽」は危険サイン？だらしない座り方が引き起こす体の悲鳴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【腰痛の原因】だらしない座り方に要注意！ストレートネックや寝具との意外な関係とは【林昌範さん】」と題した動画を公開。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の林昌範氏をゲストに迎え、現代人特有の骨格の悩みや寝具選びのポイントについて深い見解を語った。



動画は林氏の首の施術からスタート。「自分に合う枕がなくて100個くらい変えている」と悩みを打ち明ける林氏に対し、角田氏は「現代人の首関節の形状に合わせた枕はない」と発言。スマホの普及などで顔が前に出ている現代人の骨格事情を指摘し、自身が特許を取得したという新しい枕について言及した。林氏も「絶対買います」と興味津々の様子を見せた。



さらに話題は寝具選びへ。「関節の可動域がない人は硬いマットレスの方が寝心地が良い」という角田氏の言葉に、林氏は「床で寝ています」と驚きの事実を告白。角田氏は、可動域がない状態で寝ると関節がダメージを受けるとし、早めのケアと予防の重要性を強調した。



続いて腰の施術では、慢性的な腰痛の原因となる「だらしない座り方（仙骨座り）」について解説。身長が高い林氏は、車などで目線を合わせるために姿勢が崩れやすいという分析に深く頷いた。また、インナーマッスルの本来の役割は「関節が脱臼しないように守ること」であり、関節がズレていると常に力が入りっぱなしになり、疲労や怪我に繋がるというメカニズムも明かされた。



施術後、林氏の肩の可動域は劇的に改善。「パワーが出そう」と感動する林氏に対し、急に動かしすぎると「熱を持ったりとかしちゃう」と角田氏が優しく諭す場面もあった。体の構造を知り尽くした角田氏の的確な理論と、自身の体の変化に驚く林氏の姿から、関節ケアの奥深さが伝わる充実した動画となっている。