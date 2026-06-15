アイドルグループ・嵐の大野智さんを名乗るXアカウントが2026年6月14日に作成されるも、翌15日朝までに削除された。

「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたら」

99年9月15日にデビューした嵐は、21年にわたって活動を続けてきたが、20年12月末をもって活動を一時休止。24年4月には旧ジャニーズ事務所の解体に伴いSTARTO ENTERTAINMENTに移籍し、メンバー5人全員で新たに「株式会社嵐」を設立した。

25年5月にラストツアーに向けた再始動を報告し、26年5月31日の「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」東京ドーム公演を終え、グループとしての活動を終了した。

大野さんは同日をもって所属事務所のSTARTO社を退所し、去就については「自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたら」としていた。

「本物ではありますが公式マークは要りません！」

こうした中、にわかに注目を集めたのが14日に開設された「大野智 / Satoshi Ohno」を名乗るXアカウントだ。

アカウントのIDは「@s_ohno_official」で、アイコンはライブ中の大野さんの写真。カバー写真は設定されていなかった。同アカウントがフォローしていたのは、嵐の公式Xアカウントと二宮和也さんの公式Xアカウントの2件のみだった。

初投稿は、同日夜8時半頃。「【速報】」の文字を添え、「はい！！ 開設しちゃいました。初心者ですがよろしくお願いします」とあいさつしたアカウント主は、「Xはわたくしと、たまにマネージャーさんが担当します」と説明した。

「本物ではありますが公式マークは要りません！ このままの関係でいさせて...」とつづり、文末には「......智」と本人の投稿であるかのような署名が添えられていた。

「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です」

投稿には「本物？」と驚く声が上がり、1万9千件を超える「いいね」と400件を超えるリプライが寄せられた。

問題となった投稿は、「ARASHI LIVE TOUR FINAL 2026」「京本大我INFO」など、STARTO社関連のものと誤認するようなアカウントも引用リポスト（拡散）していた。しかし、一連のアカウントもプロフィール欄を見ると「ファンアカウント」を名乗るものだった。

株式会社嵐は14日夜22時過ぎ、同アカウントのスクリーンショットを添え、「アカウントの所在地がSouth Asiaですので明らかな『なりすまし』です」と投稿。「フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と注意喚起した。

同社による注意喚起が行われた時点では、フォロワーは2万2千人まで増えていた。

嵐ファンからは、大野さんの性格について「自分の写真をアイコンにするはずがない」「言葉遣いが違う」といった指摘が続出。「すぐに偽物だとわかった」との声も上がっている。