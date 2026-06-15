中村ゆりか＆佐野玲於が“公認不倫”夫婦役 原作者実体験の『夫に不倫をお願いされました』ドラマ化
中村ゆりかと佐野玲於（GENERATIONS）がダブル主演を務めるドラマ『夫に不倫をお願いされました』が、7月9日よりテレビ大阪ほかにて放送されることが決定した。
【写真】夫から“公認不倫”を提案される主人公・花恵役の中村ゆりか
本作は、「コミックシーモア」で連載中の同名人気漫画を原作とする、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマ。作者・中家ヨシタカの実体験をもとに、仕事に追われる夫から「公認不倫」を提案された、子育てに奮闘する主婦・花恵が、セックスや夫への思いを家庭の外で満たそうと模索する姿を、時にコミカルに、時にシリアスに描き出す。
主婦・花恵（中村ゆりか）は、夫・弘樹（佐野玲於）と4歳の娘・春奈と幸せに暮らしていた。しかし、彼女には大きな悩みがあった。銀行で働く弘樹は日々激務に追われ、花恵はワンオペ育児の日々を送っているうえ、5年もの間セックスレスの状態が続いていたのだ。
自分の性生活はこのまま終わってしまうのではないか――。そんな不安を抱えていた花恵は、ある日意を決して夫を誘うが、拒絶されてしまう。積もり積もった鬱憤が爆発する中、弘樹は「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案する。
家庭円満のため、夫公認で【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗で相手を探すことになった花恵。「性欲を満たせればいいわけじゃない、心から大好きな相手に満たされたい」という思いは、果たしてどうなっていくのか…。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、『略奪奪婚』（テレビ東京系）や『チェイサーゲームW 水魚の交わり』など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村ゆりか。
激務に追われ、花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、『インフォーマ』（関西テレビ）や『わかっていても the shapes of love』（ABEMA、Netflix）などで俳優としても存在感を放つ佐野玲於。
佐野は地上波テレビドラマ初主演、中村と佐野はともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
そして二人を取り巻くレギュラーキャストや、花恵の公認不倫相手となる元カレ、マッチングアプリやクラブ、女性用風俗で出会う男性たちを演じるゲストキャストについては、後日発表される予定だ。
ドラマ『夫に不倫をお願いされました』は、テレビ大阪にて7月9日より毎週木曜深夜24時、テレビ愛知にて7月14日より毎週火曜1時30分、テレビ東京にて7月15日より毎週水曜深夜3時20分放送。
※キャスト、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永乃花恵役：中村ゆりか
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては“もっと夫に愛されたい”という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての“幸せ”はなんなのか、「家族、夫婦」としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。
■永乃弘樹役：佐野玲於
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■原作者：中家ヨシタカ
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。
この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！ それがドラマ化にまで…！ とてもとても嬉しいです。
読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
【写真】夫から“公認不倫”を提案される主人公・花恵役の中村ゆりか
本作は、「コミックシーモア」で連載中の同名人気漫画を原作とする、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマ。作者・中家ヨシタカの実体験をもとに、仕事に追われる夫から「公認不倫」を提案された、子育てに奮闘する主婦・花恵が、セックスや夫への思いを家庭の外で満たそうと模索する姿を、時にコミカルに、時にシリアスに描き出す。
自分の性生活はこのまま終わってしまうのではないか――。そんな不安を抱えていた花恵は、ある日意を決して夫を誘うが、拒絶されてしまう。積もり積もった鬱憤が爆発する中、弘樹は「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案する。
家庭円満のため、夫公認で【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗で相手を探すことになった花恵。「性欲を満たせればいいわけじゃない、心から大好きな相手に満たされたい」という思いは、果たしてどうなっていくのか…。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を演じるのは、『略奪奪婚』（テレビ東京系）や『チェイサーゲームW 水魚の交わり』など数々の話題作に出演するほか、アーティストとしても活躍する中村ゆりか。
激務に追われ、花恵の誘いに応じられない夫・弘樹を演じるのは、GENERATIONSのメンバーとして活躍し、『インフォーマ』（関西テレビ）や『わかっていても the shapes of love』（ABEMA、Netflix）などで俳優としても存在感を放つ佐野玲於。
佐野は地上波テレビドラマ初主演、中村と佐野はともにテレビ大阪ドラマ初主演となる。
そして二人を取り巻くレギュラーキャストや、花恵の公認不倫相手となる元カレ、マッチングアプリやクラブ、女性用風俗で出会う男性たちを演じるゲストキャストについては、後日発表される予定だ。
ドラマ『夫に不倫をお願いされました』は、テレビ大阪にて7月9日より毎週木曜深夜24時、テレビ愛知にて7月14日より毎週火曜1時30分、テレビ東京にて7月15日より毎週水曜深夜3時20分放送。
※キャスト、原作者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■永乃花恵役：中村ゆりか
夫から円満な家庭を維持するために「公認不倫」を提案されるのですが、私が演じさせていただく妻としては“もっと夫に愛されたい”という正直な想いでいるのだろうと感じました。理解してもらえない女性の悩みやお互いの感情のズレによって、「女性」としての“幸せ”はなんなのか、「家族、夫婦」としての“在り方”などを考えさせられるお話だと思います。ダークなイメージを持つ不倫ドラマとはまた違った、前向きに悩みに向き合う明るい物語なので、ぜひ興味を持っていただけると嬉しいです。
■永乃弘樹役：佐野玲於
中村ゆりかさん演じる永乃花恵の夫役、弘樹を務めさせていただくことになりました。家族や夫婦間の問題、仕事や自身の特徴との向き合い、複雑な関係性の中で揺れる感情を、自分なりに表現しつつ、共演者やスタッフの皆様とのセッションの中で、受け取っていただく皆様へ良き作品をお届けできたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■原作者：中家ヨシタカ
『夫に不倫をお願いされました』がドラマ化されることになりました。
この作品は実際に私が夫から外注を提案されたことをきっかけに描いた作品です。言われた当初は寂しくて涙しましたが、泣くだけじゃもったいないなと漫画に描きました！ それがドラマ化にまで…！ とてもとても嬉しいです。
読者の皆様、編集部の皆様、ドラマ関係者の皆様、本当にありがとうございます。ドラマを機に新しい人にまで作品を知っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。