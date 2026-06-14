クレーンを操作して景品をとるクレーンゲームが活況だ。

景品の種類や楽しめる場所が広がり、これまで親しみがなかった層もとりこにしている。盛り上がる現場を訪れた。（長岩真子）

ゴールデンウィーク真っただ中の５月４日。東京都多摩市のクレーンゲーム専門店「エブリデイ多摩ノ国」で、ひときわにぎわっているエリアがあった。その名も「エブリデイスーパー」。レトルトカレーとパックごはんのセットや洗濯用洗剤など、食品や日用品が入ったゲーム機１０５台がずらりと並び、１回１００円で遊べる。電子レンジを備えた飲食スペースもあり、とった景品を温めて食べることもできる。

月１回ほど通っている家族連れは、「リピーターに配信されるクーポンを使ってお得にプレーしています」と、獲得した菓子の大袋やトイレットペーパーなどをカートに積み上げ、ゲーム機の間を行き来していた。賞味期限が近い食品が入ったゲーム機に挑戦していた女性２人組は、うずらの卵の燻製（くんせい）を獲得。「食品なら、置き場所や使いみちに困らないのがいい」と笑顔を見せた。

エブリデイスーパーが開設されたのは昨年１２月。入居する商業施設からスーパーが撤退し、利用者から食品や日用品を扱う店が求められていたのがきっかけだった。運が良ければ、１００円で、ペットボトル飲料４本やトイレットペーパー１２ロールがとれる。運営する「東洋」（埼玉）広報の金井愛実さんは「遊びながら生活に欠かせないものが手に入る。お得感もあり、節約志向が高まる中で注目されています」と説明する。

景品は自宅に配送

スマートフォンやパソコンを使い遠隔で操作するオンラインクレーンゲームでも、食品が人気だ。

ＤＭＭ．ｃｏｍ（東京）が運営する「ＤＭＭオンクレ」は、２０２３年からＪＡ全農の通信販売サイト「ＪＡタウン」と協業。景品には「淡路島たまねぎ」や「佐賀牛バラカルビ」など、全国各地の特産品や旬の農産物約６０種が並ぶ。ゲームでとった景品は後日、自宅に配送される。

ＪＡタウンの利用者は中高年が多いが、ＤＭＭオンクレは若者が中心で、商品を試してもらうきっかけにもなる。広報担当者は「ユーザーと企業双方がメリットを感じやすい」と話す。

患者や見舞客に好評

クレーンゲームは、娯楽施設を飛び出し、意外な場所でも人気を集めている。

ローソンは２４年春から、店舗の空きスペースに小型のクレーンゲーム機を置いており、現在約１３３０店に広がっている。その中でも、事業を担当する山口ゆみさんが「すごく喜んでもらえている」と話すのが、病院内の店舗だ。

景品はマスコットやキーホルダーといった一般的なものだが、診察を待つ患者や病院関係者、見舞いに訪れた人などに楽しまれている。兵庫県立尼崎総合医療センター内の店舗では、昨年末の時点でゲーム機設置店舗の平均の２倍を上回る利用件数があるという。

日本アミューズメント産業協会によると、クレーンゲームに代表される景品獲得を目的とした「プライズゲーム」の２４年度の売り上げは４１７７億円。１０年前の１４年度と比べ２倍超となり、ゲームの売り上げ全体の７割を占める。ゲーム機の台数は２５万８９０３台で、１４年度は全体の３割程度だったが、４割を占めるまでになった。

２０年頃からの推し活ブームを受け、希少価値が高い推し活グッズを景品に投入したことで、ゲームセンターに行かない層を取り込みファンを増やしたことが背景にあるという。日本クレーンゲーム協会の中村秀夫さんは「日本のクレーンゲームは質が高く、景品の種類も豊富で欲しいものが並んでいる。とれる楽しさを提供していきたい」と話す。

幻の一台 大捜索

クレーンゲームの発祥は１９２０年代のアメリカといわれる。国内では、６５年に複数のメーカーから発売された。

その一つ、タイトーの「クラウン６０２」＝提供写真＝はガラスの天板を持つショーケースのような見た目で、上からのぞき込み、手元のボタンでアームを操作する仕組みだった。写真しか残っておらず、全体像が分からない幻のゲーム機だという。

国産機誕生６０周年を記念し、同社は昨年１０月〜今年１月、６０２を探すプロジェクトを展開。ＳＮＳなどを通じ４４０５件の目撃情報が寄せられ、たばこや女性用下着が景品として入っていたなどユニークな思い出話が集まった。

惜しくも発見には至らなかったが、６０２の後継「クラウン６０３」が２台見つかった。現在、稼働を目指して修復作業を進めている。同社広報担当者は「アミューズメント史の空白を埋める貴重な一歩になった」と喜ぶ。

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とれるかどうか分からないドキドキ感を楽しみながら、日用品を手に入れられるのは最高だ。でも、とれないとついお金を投入してしまう。使い過ぎないよう上限を決めて遊びたい。