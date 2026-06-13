スポーツ配信サービス「DAZN」の公式サイトのヘルプセンターが13日までに更新され、サッカープランを巡り「お客様に混乱を招くご案内」があったとし、謝罪した。

公式サイトでは「DAZNのサッカーの全てをお楽しみいただける年間プランである DAZN Soccer のご契約に関し、2026年5月30日から6月11日午後8時までの間（以下「対象期間」）において、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚いたしました」とし「また、その後のお問い合わせ対応においても、一部のお客様に混乱を招くご案内がございました。お客様には、ご心配、ご不快な思いをさせてしまいましたこと、心より深くお詫びいたします」と謝罪。

「当社では本件を重く受け止め、対象期間中にDAZN Soccer にご加入いただいたお客様のうち、ご契約の継続を希望されないお客様に対し、弊社より順次ご連絡をさせていただき以下の対応をご案内いたしております」

「1. DAZN Soccer の解約をご希望の場合 DAZN Soccerのご契約継続をご希望されない場合は、解約のお手続きを承ります。対象期間中のお申し込みにつきましては、当社の表示内容およびご案内に分かりづらい点があったことを踏まえ、ご利用状況およびお申し込み時の状況を確認のうえ、返金その他の適切な対応を個別に実施させていただきます。DAZNでのご視聴は、解約時点で終了となりますことご了承ください」

「2. DAZN Standard 月額プランへの変更をご希望の場合 現在実施中のキャンペーンに基づき、DAZN Standard月額プラン（月額1,980円）が変更手続き完了後より適用されます。変更時には以下の処理が行われます。 当月のDAZN Soccer における未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、DAZN Standard初月利用料金の割引に充当いたします。ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます」と、それぞれ説明した。

「※キャンペーン料金（月額1,980円）は最初の3か月間適用され、その後は通常料金（月額4,200円）が適用されます。弊社からのご連絡に先んじて、当ページのチャットアイコンをクリックし、必要事項をご入力いただくことでもお手続きを受け付けております」といい「改めまして、この度は当社の表示およびご案内により、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいた。