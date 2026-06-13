バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が12日、中国で行われ、世界ランク7位の日本は同1位・ポーランドに3-2（25-21、21-25、25-21、22-25、17-15）でフルセットの激闘を制した。ポーランド相手に17年ぶりの公式戦勝利を飾る中、美しいフェイクセットが炸裂したプレーに、海外ファンから喝采があがっている。

高さとパワーを武器とするポーランド相手に、日本は第1セットを先取するも一進一退の攻防に。注目のシーンが生まれたのはセットカウント2-1で迎えた第4セットの序盤だ。4-4と同点の場面、日本は大塚達宣がバックアタックを打つと見せかけて、巧みなフェイクセット。これを高橋藍が決めポイントを奪うと、会場が沸き立った。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」が、公式Xに「みんながこれを待っていた！」として動画を投稿すると、海外ファンの注目を集めている。

「フェイクセット大好き！ タツノリがやると尚更好き！」

「このハイキュームーブをするのは日本だけ」

「これは激アツなトスだ」

「『ワンダフルプレー！』 本当にそう！」

「とんでもなく美しい」

「スムーズ！」

「伝説的なフェイクセット」

「パーフェクト」

日本は初戦のウクライナ戦に続く開幕2連勝。次戦は13日に中国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）