株式会社嵐、高額転売＆非公式グッズ横行に声明 法的対応にも言及「くれぐれもご注意ください」
5月31日をもって活動を終了した5人組グループ・嵐の「株式会社 嵐」が12日、同グループの関連グッズの高額転売、非公式グッズの販売が横行している現状に、声明を発表した。
【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様
「株式会社 嵐」は公式SNSを更新し、「『嵐』に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で出回っていることについて、ファンの皆さまに多大なるご心配をおかけしております」とし、関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております」と伝えた。
また、現在公式オンラインストアで販売されている、「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」LIVE Blu-ray＆DVDをはじめとする嵐関連グッズが転売サイトなどで高額出品されていることを確認しているとして、「これらの高額転売品を購入した場合、商品が届かない等の詐欺被害につながる恐れもございます。ファンの皆さまにおかれましては、悪質な高額転売品を誤って購入してしまわないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけた。
また非公式グッズについては「全て違法なものです」と厳しく表現し、「今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もありますので、ネット上で発見されても、くれぐれもご購入されませんようご注意ください」とした。
【ライブ写真】圧巻…嵐ファイナルライブの模様
「株式会社 嵐」は公式SNSを更新し、「『嵐』に関する高額転売品や無許諾の違法な商品が多数ネット上で出回っていることについて、ファンの皆さまに多大なるご心配をおかけしております」とし、関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております」と伝えた。
また非公式グッズについては「全て違法なものです」と厳しく表現し、「今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性もありますので、ネット上で発見されても、くれぐれもご購入されませんようご注意ください」とした。