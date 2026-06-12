◇W杯北中米大会1次リーグA組 南アフリカ0―2メキシコ（2026年6月11日 メキシコ市）

過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）ついに開幕。注目の開幕戦は両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の展開”のなか、南アフリカ（FIFAランク60位）が地元メキシコ（同14位）に0―2で敗戦。10年南アフリカ大会開幕戦以来の再戦を落とし、黒星発進となった。

4大会ぶり4回目の出場となる南アフリカはFWフォスター（バーンリー）、MFモコエナ（マメロディ・サンダウンズ）ら主力が順当に先発出場。しかし前半9分、自陣ゴール前でのボールロストからFWキニョネス（アルカディシア）に決められ失点。0―1とリードを許し前半終了を迎えた。

反撃を狙いたいチームだったが後半4分、MFシトレ（トンデラ）がペナルティーエリア手前で相手を倒してしまい一発退場。主審にDOGSO（決定機阻止）と判断され、大会1人目となるレッドカードを受けることになった。

すると同22分、FWラウル・ヒメネス（フラム）に頭で決められ失点。さらに同39分には途中出場のMFズワネ（マメロディ・サンダウンズ）がVAR判定によって相手に肘打ちをする危険なプレーが確認され一発退場になってしまった。

9対11と圧倒的数的不利になるも、同アディショナルタイムにDFムダウ（マメロディ・サンダウンズ）がドリブル突破から相手DFモンテス（ロコモティフ・モスクワ）の一発退場を誘発。0―2のまま試合終了となるも、両チーム合わせ3人の退場者を出す“波乱の幕開け”となった。

1―1と引き分けた10年南アフリカ大会と同じ開幕カードとなった再戦に敗れ黒星発進。第2戦は18日にチェコ、第3戦は24日に韓国との対戦が控える。