ウェンディーズ･ファーストキッチン、高級バーガー第7弾「サーロイン牛かつバーガー」を数量限定発売

ウェンディーズ･ジャパンおよびファーストキッチンは、6月18日から「サーロイン牛かつバーガー」を期間限定で販売する。販売期間は10月初旬までを予定しており、東京･大阪･京都などの18店舗限定で展開する。価格は単品1,650円(税込)。

肉厚なサーロインを贅沢に牛かつに仕立てた、日本限定のオリジナルバーガー。牛肉本来の柔らかさとジューシーな旨味、サクサクとした衣の食感が楽しめる115gの牛かつを使用した。

〈高級バーガー第7弾として登場〉

「サーロイン牛かつバーガー」は、ウェンディーズの高級バーガーシリーズ第7弾として発売される商品。具材には粗めにおろした“鬼おろし大根”とシャキシャキのキャベツを組み合わせ、さっぱりとした味わいに仕上げた。

ソースには旨みのある丸大豆醤油を使用し、茎わさびと香り豊かな大葉を加えることで、和のテイストを演出。ボリューム感がありながらも食べやすい期間限定のプレミアムバーガーとなっている。

サーロイン牛かつバーガー

〈商品概要〉

サーロイン牛かつバーガー

価格:1,650円(税込)

発売日:2026年6月18日(木)

販売期間:2026年10月初旬予定(数量限定、なくなり次第終了)

販売店舗:ウェンディーズ･ファーストキッチン18店舗(新宿南口店、錦糸町店、吉祥寺店、日比谷シャンテ前店、上野浅草口店、六本木店、アクアシティお台場店、川崎店、大船店、スーパービバホーム長津田店、日吉店、高崎店、長野駅前店、天保山マーケットプレース店、難波戎橋店、梅田芝田町店、京都新京極店、京都大丸前店)