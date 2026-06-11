桜島で爆発的噴火 噴煙700ｍ 噴石８合目まで飛散

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で11日午後3時55分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から700mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より500から700mの8合目まで飛散し、少量の噴煙が東に流れています。

桜島の爆発的噴火はことし12回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、１１日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１１日１５時から１２日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１１日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼１１日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ４ｋｍ

▼１１日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ４ｋｍ

▼１２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１２日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ

▼１２日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

・