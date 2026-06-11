桜島で爆発 噴煙700ｍ 噴石が8合目まで飛散【11日12日の降灰予報】鹿児島・宮崎
桜島で爆発的噴火 噴煙700ｍ 噴石８合目まで飛散桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認
気象台によると、桜島の南岳山頂火口で11日午後3時55分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から700mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より500から700mの8合目まで飛散し、少量の噴煙が東に流れています。
桜島の爆発的噴火はことし12回目です。
噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。
桜島で噴火が発生した場合には、１１日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。１１日１５時から１２日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。
時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離▼１１日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ ▼１１日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ４ｋｍ ▼１１日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ４ｋｍ ▼１２日００時から０３時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ６ｋｍ ▼１２日０３時から０６時まで 南東（垂水・鹿屋方向） １００ｋｍ ７ｋｍ ▼１２日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、大崎町、霧島市、志布志市、東串良町、肝付町、錦江町 宮崎県 ：都城市、串間市、日南市
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