【地震情報 2026年7月1日】(08:44更新)8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.1、最大震度4を宮崎県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年7月1日】(08:43更新)8時40分頃、宮崎県北部平野部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM5.1、最大震度4を宮崎県で観測しています。この地震による津波の心配はあり