“ENHYPEN脱退”のヒスン、ソロ歌手「EVAN」として6月22日に正式デビュー！新曲『RIDE OR DIE』リリースへ

元ENHYPENのヒスン改めEVANが、6月22日にソロアーティストとして正式デビューする。

6月11日、所属事務所BELIFT LABは「EVANが6月22日にデジタルシングル『RIDE OR DIE』をリリースし、ソロアーティストとしてデビューする」と発表した。

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EVANは2020年にENHYPENのメンバーとしてデビューし、韓国国内外で活発な活動を展開してきた。グループ活動では、優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスで存在感を発揮し、大きな人気を集めた。しかし、今年3月にENHYPENからの脱退を発表。ソロアーティストとして活動することを明らかにした。

（写真提供＝BELIFT LAB）EVAN

新曲『RIDE OR DIE』は、「最後まで共にする」という意味を持つ英語の慣用表現で、EVANの今後の方向性を示す楽曲だ。

BELIFT LABによると、EVANは今回のシングルで作詞・作曲・プロデュースをはじめ、ビジュアルクリエイティブ全般にも参加。自ら制作に携わり、彼ならではの感性とエネルギーを楽曲に反映させたという。

ソロアーティストとして新たなスタートを切るEVANの今後の活動に注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇EVAN（元ENHYPENヒスン） プロフィール

2001年10月15日生。本名イ・ヒスン。高校生の頃にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTXTのデビュー候補生に選ばれた。TXTとしてのデビューは逃したが、『I-LAND』を経てENHYPENとしてデビュー。2026年3月10日に脱退し、「EVAN」名義でソロ活動を展開。