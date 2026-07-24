エンタメ界の生きる伝説元SMAPメンバーの稲垣吾郎（52）、草なぎ剛（52）、香取慎吾（49）らが「新しい地図」として活動・所属する「株式会社CULEN」。その代表取締役を務める飯島三智氏が、BTSやLE SSERAFIMなどが所属する韓国の大手エンターテインメント企業「HYBE」の日本法人「HYBE JAPAN」の「J-POP エグゼクティブプロデューサー」に就任したことが発表された。【写真を見る】“SMAP育ての親”が今度はどうやって……現在