井上咲楽「料理本の試作はつづく」せいろ使ったベーグル・ポッサムなど調理中の様子「50品はすごすぎる」「プロ級の出来」

井上咲楽「料理本の試作はつづく」せいろ使ったベーグル・ポッサムなど調理中の様子「50品はすごすぎる」「プロ級の出来」