井上咲楽「料理本の試作はつづく」せいろ使ったベーグル・ポッサムなど調理中の様子「50品はすごすぎる」「プロ級の出来」
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの井上咲楽が6月10日、自身のInstagramを更新。料理本の試作の様子を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「50品はすごすぎる」せいろ使った試作料理
井上は「料理本の試作はつづく！50品くらい？レシピ考えます」とつづり、写真を投稿。キッチンでメモ帳にメモを取る姿、せいろでベーグルやポッサムと思われるものを調理している風景などを披露している。「頭が爆発しそうになりながらも、味が決まった時は嬉しかったり、でも少ししたら微妙かもしれないと不安になったり、アイディアが浮かばなくてふて寝したり！楽しみながら作っていますよ」と、料理本への思いを披露している。
この投稿には「レシピ本楽しみです」「咲楽ちゃんメニューの食卓が待ち遠しい」「プロ級の出来」「50品はすごすぎる」「素敵な姿」「料理上手ですね」「試作中の姿が格好良い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「50品はすごすぎる」せいろ使った試作料理
◆井上咲楽、料理本の試作姿公開
井上は「料理本の試作はつづく！50品くらい？レシピ考えます」とつづり、写真を投稿。キッチンでメモ帳にメモを取る姿、せいろでベーグルやポッサムと思われるものを調理している風景などを披露している。「頭が爆発しそうになりながらも、味が決まった時は嬉しかったり、でも少ししたら微妙かもしれないと不安になったり、アイディアが浮かばなくてふて寝したり！楽しみながら作っていますよ」と、料理本への思いを披露している。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿には「レシピ本楽しみです」「咲楽ちゃんメニューの食卓が待ち遠しい」「プロ級の出来」「50品はすごすぎる」「素敵な姿」「料理上手ですね」「試作中の姿が格好良い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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