お笑いコンビ・マユリカが１０日、テレビ朝日系「かまいガチ」で、１９年の暗黒時代を振り返った。

この日は「苦労時代を支えた下積みメシ」をテーマにゲストのマユリカが下積みメシ「素パスタ」を披露。調理中のトークで「コンビとして一番大変だったのが中谷謹慎」と切り出し「暗黒の２０１９年」だったと振り返った。

なぜ暗黒だったのか？中谷は「度重なる遅刻を繰り返して謹慎」を食らったと明かし「遅刻で謹慎して復帰した２カ月後にまた遅刻して本社に謝罪にいって、その３カ月後にまた遅刻して本社に謝罪にいって。最後は舞台袖でタバコ吸うてた」と、まったく反省の色が見られず、遅刻と謝罪を繰り返していたという。

中谷は「どうかしてたんです、あの１年は」と思い起こし「もう、次にやったらしらんぞと言われた翌日に６時間寝坊してもうたんです、たまたま」と決定打が出てしまう。深酒が原因だったというが、「もう仕事があったというのは知らんことにして。携帯の電源を切って逃げてたら大騒ぎになって。皆で探してもらっていて」と大騒動に発展。

果たしてどうやって見つかったのか。阪本は「結局自分ではどうすることもできず、（中谷が）思いついたのが元気に次の日に現れるという方法。何事もなかったように『おいっすー』って来たから『ダメ、ダメ』と」と呼び止め、迷惑を掛けた人たちに事情説明させたと振り返っていた。