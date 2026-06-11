FUNKY MONKEY BΛBY’Sが8月5日、ニューシングル「夏子」をリリースする。同楽曲の音源が初公開された。楽曲「夏子」は7月6日よりTOKYO MX, BS11, MBS, AT-Xにて順次放送スタートするTVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のオープニング主題歌。音源は同アニメの本PVにて初公開されたかたちだ。

印象的なタイトルを持つ新曲「夏子」は『ぐらんぶる』Season 3のために書き下ろされた新曲で、トロピカルなサウンドとファンモンらしく等身大で真っ直ぐな、いつかの夏を思い出すような青春の一幕を感じさせる仕上がりとなった。

ファンモンは12月5日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてワンマンライブ＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞を開催する。

■ニューシングル「夏子」

2026年8月5日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】UPCH-7859 7,500円(税込)

【通常盤(CD only)】UPCH-6055 1,500円(税込)

【FC限定盤(CD+2Blu-ray)】PROJ-5922 8,900円(税込) ▼CD収録内容 ※全形態共通

「夏子」

「新曲」

※Special Track

「奇跡じゃない」(FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり) ▼Blu-ray収録内容

◯Disc-1 ※初回限定盤 / FC限定盤 共通

＜FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞@昭和女子大学人見記念講堂ライブ 本編収録予定

◯Disc-2 (FC限定盤のみ)

20周年を記念したスペシャル映像を収録予定 ●封入特典 ※初回限定盤 / FC限定盤のみ

・ライブフォト入り歌詞ブックレット (16P)予定

●早期予約特典

・ニューシングル「夏子」早期予約で＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞公演FC限定最速先行申込

●購入特典

・初回限定盤：ポストカードTYPE-A

・通常盤：ポストカード TYPE-B

※ポストカードはTYPE-AとTYPE-Bで絵柄が異なります。絵柄は後日発表。

※先着特典

■TVアニメ『ぐらんぶる』Season 3

放送開始：2026年7月6日(月)

放送局：TOKYO MX / BS11 / MBS / AT-X

・TOKYO MX / BS11：7/6(月)より毎週月曜24:00〜

・MBS：7/7(火)より毎週火曜26:30〜

・AT-X：7/9(木)より毎週木曜21:00〜

毎週(月)9:00 ※リピート

毎週(水)15:00 ※リピート

【スタッフ】

原作： 井上堅二・吉岡公威「ぐらんぶる」(講談社「good! アフタヌーン」連載)

監督・音響監督・脚本：高松信司

オープニング主題歌：FUNKY MONKEY BΛBY’S「夏子」

エンディング主題歌：豆柴の大群「裸のマーメード」

アニメーション制作：ゼロジー×セイバーワークス

製作：ぐらんぶる3製作委員会

【キャスト】

北原伊織：内田雄馬

今村耕平：木村良平

古手川千紗：安済知佳

吉原愛菜：阿澄佳奈

時田信治：安元洋貴

寿竜次郎：小西克幸

古手川奈々華：内田真礼

浜岡梓：行成とあ

毒島桜子：山根綺

野島元：江口拓也

山本真一郎：榎木淳弥

御手洗優：花江夏樹

藤原健太：ロバート・ウォーターマン

工藤会長：福山潤

北原栞：諸星すみれ

乙矢尚海：青山吉能

古手川登志夫：川田紳司

水樹カヤ：水樹奈々

カリーナ：M・A・O

古手川紗耶華：大原さやか

チーフ：瀬戸麻沙美

マキ：洲崎綾

・アニメ公式HP：https://grandblue-anime.com/

・アニメ公式X：https://x.com/gb_anime

©井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会

■＜WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S -20th finale-＞

12月5日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

open16:30 / start17:30

詳細：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/we_are_fmb2026

■FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり「奇跡じゃない」

2026年6月3日(水)配信開始

Pre-add/Pre-save：https:// /kisekijanai

■＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞

6月20日(土) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

6月21日(日) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00

出演者：FUNKY MONKEY BΛBY’S、いきものがかり

特設サイト：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive