警察官に対して「殺すぞ」と脅迫し、公務を妨害したとして、高松市の会社員の男（57）が現行犯逮捕されました。

【写真を見る】コインランドリーで「男女が口論している」と第三者の男が110番→事情を聞く警察官に対し第三者の男が脅迫、公務執行妨害の容疑で第三者の男を現行犯逮捕

事情聴取中に脅迫か

警察によりますと、男（57）は10日午後7時ごろ、高松市の路上で事情聴取中の巡査部長（46）に対して「殺すぞ」と脅迫し、公務を妨害した疑いが持たれています。

午後6時50分ごろ、男から「コインランドリーで男女が口論している」という内容の110番通報がありました。通報を受け警察官2人が現場に駆け付け、男に「何があったんですか？」という内容で事情を確認しようとしたところ、巡査部長に対して「殺すぞ」と脅迫したたため、その場で現行犯逮捕したものです。



コインランドリーで口論していた男女と逮捕された男に関係性はありませんでした。また、巡査部長にけがはありませんでした。

調べに対して男は「殺すぞと言ってしまいました」と容疑を認めていて、警察は動機など調べています。



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