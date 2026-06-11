遠藤航が部分合流を報告「途中までやりました」 オランダ戦まで4日、森保一監督は「初戦でプレーできる」と明言済み
日本代表は10日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。
メキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）では、別メニュー調整が続いていたキャプテン遠藤航は、スパイクを履いてピッチに登場。冒頭15分のみの公開となった練習では、ストレッチやボール回しをこなしていた。遠藤は「途中までやりました。最後は（コンディションの）確認です」とだけ言い残し、足早にバスに乗り込んだ。
オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。森保一監督は7日に行われた会見で「メディカル・ドクターに任せてますけど、ドクターの見立てでは遠藤はワールドカップ初戦でプレーできる」と明言している。
メキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）では、別メニュー調整が続いていたキャプテン遠藤航は、スパイクを履いてピッチに登場。冒頭15分のみの公開となった練習では、ストレッチやボール回しをこなしていた。遠藤は「途中までやりました。最後は（コンディションの）確認です」とだけ言い残し、足早にバスに乗り込んだ。
オランダ代表とのグループステージ初戦まで残り4日。森保一監督は7日に行われた会見で「メディカル・ドクターに任せてますけど、ドクターの見立てでは遠藤はワールドカップ初戦でプレーできる」と明言している。