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【ネタバレ注意】「リボーン」最後の謎を完全解説！最後に更紗と一緒にいたのは“光誠”で確定だった

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テレビ朝日「リボーン～最後のヒーロー」のドラマ考察系YouTuberであるトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】最終回ドラマ考察 残る謎を完全解説!! 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー 最終話 第９話」と題した動画を公開した。動画内では、ドラマの最終回で残された数々の謎について、独自の見解を交えて詳細に解説している。



トケル氏はまず、小日向文世が演じる野本英治について「このドラマの神様だったのではないか」という考察を展開した。1度目と2度目の世界の両方で神社の階段に現れた点や、エンディングで英治のカットが特別に多かった点を挙げ、「英治は、このドラマの裏の主人公だったんだと感じました」と語っている。



続いて話題は、最終回に登場した赤ちゃん「英雄（ひでお）」の親は誰かという疑問に移る。視聴者の間では英梨と友野の子という説もあったが、トケル氏は位牌に記された日付や、泣いている赤ちゃんに対する英梨の反応の薄さから「更紗と英人として生きた光誠の子だと考えるのが自然です」と推測。この「英雄＝ヒーロー」という名前が、作品タイトルの伏線回収になっていると指摘した。



さらに、高橋一生が1人2役で演じた英人と光誠の関係について、「2人は双子である」という説を提示する。劇中で何度も同じ言葉を発し、考え方が似ている描写を根拠とし、「双子という魂の近さが、この奇跡の条件だった」と説明。また、光誠を階段から突き落とした人物については、現場にいた友野をかばって光誠自らが落ちた可能性を示唆している。



終盤では、最後に更紗と一緒にいた人物が英人か光誠かという最大の謎に言及。ドラマの解説放送版で「光誠」と明言されていたことから、2人は入れ替わったまま物語が終わったと結論付けた。しかし、更紗が発した「今、私の目の前にいるのがあなただから」というセリフを引用し、正体が誰であるかよりも目の前の人を愛する思いこそが重要であると締めくくった。読者の知的好奇心を刺激し、ドラマの奥深さを再発見させる考察内容となっている。