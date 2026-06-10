１０日夜、JR天王寺駅付近の地下街で「20代の女性が刺された」と消防に通報がありました。女性は何者かに首筋など刺され病院へ搬送されましたが命に別状はないということです。事件に関わったとみられる人物２人が現場から逃走していて、警察が詳しい状況を調べています。

【写真を見る】【速報】「女性が刺された」大阪・天王寺駅付近の地下街で20～30代の女性が首筋あたりを刺され搬送 命に別状なし 事件に関与とみられる男２人が逃走

午後7時45分ごろ、天王寺駅付近の地下街「あべちか」で、「20代の女性が刺された」と119番通報がありました。

捜査関係者によりますと、20～30代くらいの女性が知人とみられる男に、首筋あたりなど3箇所ほどを刺されたということです。女性は病院へ搬送されましたが、意識はあり命に別状はないということです。

現場から事件に関わったとみられる２人が逃走していて、うち１人は外国人風の男だということです。

警察は現場から逃走した２人の行方を追うとともに事件の詳しい状況を調べています。