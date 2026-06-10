10日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数175、値下がり銘柄数383と、値下がりが優勢だった。



個別ではＢＲＡＮＵ<460A>がストップ高。ジーネクスト<4179>、ＺＥＴＡ<6031>、いつも<7694>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ＢＲＵＮＯ<3140>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、ＣＩＮＣ<4378>など8銘柄は年初来高値を更新。サイバー・バズ<7069>、ユーソナー<431A>、和心<9271>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ａｉｍｉｎｇ<3911>は値上がり率上位に買われた。



一方、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>が一時ストップ安と急落した。ハンモック<173A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、学びエイド<184A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>など120銘柄は年初来安値を更新。Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ<4170>、アスカネット<2438>、ヘリオス<4593>、ソラコム<147A>、Ｔ．Ｓ．Ｉ<7362>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース