ますおか岡田「マネジャーが戦々恐々」“脱竹”恐れる超売れっ子芸人とは「これマジな話やからもう」
お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、所属する松竹芸能の芸人事情を語った。
この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で岡田は、番組出演の経緯について「我が松竹芸能的にも若手を佐久間さんに売り込みたい思いがある」といい、「佐久間さん、松竹芸能を助けてください」と、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏に懇願した。
そして「出て行ったみなみかわとかはもういい。おる松竹芸能の若手はくすぶり倒してますから」と笑わせたが、佐久間氏は「仲が良かった芸人がみんな（松竹を）辞めてっちゃう」と吐露。これにかつて所属していた「さらば青春の光」「Aマッソ」を挙げたタレント・伊集院光は「だから、（佐久間氏が）たぶらかしてる可能性があるよ」と笑いを誘った。
しかし佐久間氏が「それよりも先に、ヒコロヒーを囲っておいたほうがいいんじゃない？」と進言すると、岡田は「カーッ！」と顔を伏せながら「ホントそう」と賛同。「マネジャーが戦々恐々です、いつ辞めるって言い出すんか。これマジな話やからもう言わんといて」と嘆いていた。