◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

楽天は日付が変わった１０日の深夜１時に、三木肇監督の休養を電撃発表した。監督と球団の協議で休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることが決まった。

楽天の森井誠之球団社長は同日昼に取材対応。「三木監督とお話させていただき、休養を決断しました。球団に残してくれた功績は計り知れない。（勝敗の）数字で決めていたわけではない。残り８５試合、まだ諦めない」などと説明した。

三木監督の電撃休養によって、この日午後６時から楽天モバイル最強パーク宮城で行われる「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」楽天−巨人は、異例の「監督代行対決」となる。交流戦前に阿部監督が辞任した巨人は、橋上監督代行が指揮。ここまで８勝３敗２分けと好調で、６月は５勝２分けで無敗を継続している。

橋上氏は２００５〜０９年に楽天でコーチを務めており、塩川氏とはコーチと選手の関係だった。

ＮＰＢでの前回の「監督代行対決」は２０１４年の西武−楽天。西武は伊原春樹監督が成績不振の責任をとって休養を申し入れ、田辺打撃コーチが監督代行となった。楽天は星野監督が体調を崩して休養したため、佐藤義則投手コーチが監督代行を務めたが、チーム状況は上向かずに大久保博元２軍監督が“代行の代行”に。７月２１〜２３日の西武ドーム３連戦で監督代行対決が実現し、結果は西武の２勝１敗だった。

◆塩川 達也（しおかわ・たつや）１９８３年３月１５日、兵庫県神戸市生まれ。４３歳。神戸国際大付高から東北福祉大。０４年ドラフト５位で楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点、１６盗塁。１１年に現役引退。１８年からは１軍・２軍のコーチを歴任。昨季は１軍内野守備走塁コーチを務め、今季からヘッドコーチに就いていた。

◆橋上 秀樹（はしがみ・ひでき）１９６５年１１月４日、千葉・船橋市生まれ。６０歳。安田学園高から８３年ドラフト３位でヤクルト入り。入団後、捕手から外野手に転向。日本ハム、阪神を経て２０００年に引退。０５〜０９年まで楽天コーチ。ＢＣ新潟監督を経て１２年から１４年まで巨人で戦略コーチ、打撃コーチ。１５年から楽天、西武などでコーチを歴任し、オイシックス新潟の監督などを経て、２５年に巨人復帰。今季はオフェンスチーフコーチを務めていた。