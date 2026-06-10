【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】

【ロング版】伊東純也〈前編〉 物静かなイナズマはオランダの英雄ヨハン・クライフに憧れていた（元甲府監督・佐久間悟）

FW伊東純也（ベルギー1部ゲンク／33歳）

6月に開幕する2026年北中米W杯で、「優勝」を目標に掲げている森保ジャパン。高く険しい山を乗り越えなければならないが、大願成就に近づくためには、この男の力が必要不可欠だ。日本が誇るスピードスターをプロ1年目からつぶさに見てきた佐久間氏に聞いた──。

◇ ◇ ◇

──伊東が甲府入りした2015年に監督として直々に指導した。

「5月にGMだった私が監督を務めることになりました。それまで4-4-2の右MFがメインでしたが、1トップの背後のシャドーを主戦場としました。ボールを奪った後にカウンターを仕掛けるスタイルがよくフィットし、純也の良さも発揮された印象でした」

──シャドーに据えた時の反応は？

「純也はいつも物静かで何も言わない人間。手厳しいことを言っても『はい』と言って黙々と取り組むタイプ。（試合中の課題である）『消える時間をなくそうよ』と声掛けしたこともありましたが、その時も反応を示さなかったと思います。そんな彼が『もっと長く使ってくれたら活躍できます』とアピールしたことが一度だけあり、強く印象に残っています」

──確固たる自信があったのでしょうね。

「純也のプレーで素晴らしいのは、どんな時もスペースを意識してプレーできるということ。相手にマークされたら一瞬下がり、距離や角度を取ってフリーになり、それから簡単に前を向いてプレーできる。クロスボールにしても絶妙な感覚を持ち合わせています。彼の一挙手一投足を見ながら『（オランダ代表のレジェンド）ヨハン・クライフだ』と感じるようになってました（笑）」

──伊東はクライフに憧れ、柏移籍後は（クライフの代名詞）背番号14でした。日本代表でも14番が定着しています。

「本人も『自分がクライフに似ている』という自覚が、どこかにあるのかも知れませんね（笑）」

──プロ入りして10年以上が経過して「ハードワークのできるスピードスター」に変貌した。

「22年カタールW杯直後の技術委員会で当時の反町委員長（康治=清水GM）が『これぞジャパンズウエーだ』と純也の守備を例に挙げてくれた。（相手に）カウンターを繰り出された瞬間に50メートルくらい一目散に後ろに走り、敵にタックルしてボールを奪い、起き上がって30メートルくらい駆け上がってクロスを上げたシーンでした。本当にうれしかったですね」

──フィールドプレーヤー最多出場時間を誇る伊東は、献身的なプレーも際立っています。

「甲府時代には見られなかった。自分が（監督として）強調していたことを7年後、世界の大舞台で体現してくれた。人の成長は凄いと感慨深く感じました」

──30歳になってもスピードは衰えません。

「20〜30メートルの距離で走りを競わせたら、世界トップと日本人選手でもそれほど差がないんです。でも10メートルのスプリント力というのは別です。純也はその「0（ゼロ）-10（ジュウ）」がピカイチなんです。立っている状態から、一気に加速できるのは傑出した能力。これをうまく生かしたからこそ、今がありますね」

──北中米W杯を集大成と考えているようです。

「両サイドやシャドーなど多彩なポジションで使え、献身的にボールを追い掛けてくれる彼のような選手は、森保監督にとって本当に心強いと思います。持てる力をすべて出し切り、日本の快進撃の原動力になってほしいと願っています」

（聞き手=元川悦子／サッカージャーナリスト 絹見誠司／日刊ゲンダイ）

※ロングインタビュー版は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。関連記事から要チェックだ。

▽伊東純也（いとう・じゅんや） 1993年3月9日生まれ。神奈川・横須賀市出身。33歳。逗葉高から神奈川大。2015年にJ甲府入り。翌年にJ柏に完全移籍。19年にベルギー1部ゲンクに移籍。22年7月にフランス1部スタッド・ランスに移籍。25年8月に古巣ゲンクに復帰した。17年に日本代表初招集。22年カタールW杯に出場して16強入りに貢献した。スピードスターぶりから愛称は「稲妻」。身長176センチ・体重66キロ。

▽佐久間悟（さくま・さとる） 1963年7月7日生まれ。東京都出身。埼玉・城西大川越高から駒沢大。卒業後にNTT関東（現J大宮）でプレー。引退後は大宮、甲府で監督を歴任。2016年には甲府の副社長、GM、監督の三足のわらじを履いた。指導者としてJ2優勝、2度のJ1昇格、天皇杯制覇の実績がある。21年3月にJ甲府を運営する山梨スポーツクラブの社長に就任した（3月をもって退任）。