森保ジャパンがまさか…U-19日本代表を相手に６試合ぶりの失点 オランダ戦を前に29歳DFが指摘したチームの課題「どちらかというと苦手」

森保ジャパンがまさか…U-19日本代表を相手に６試合ぶりの失点 オランダ戦を前に29歳DFが指摘したチームの課題「どちらかというと苦手」