6月5日、タレント・辻希美がYouTubeチャンネルを更新。視聴者からのアドバイスへの態度が、波紋を広げている。

辻は、2025年8月に第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産。約6年ぶりの出産を経て、育児に奮闘する様子をSNSで発信してきた。

「4月にアップした動画では、夢空ちゃんが『寝なくなった』とこぼし、『何時間おきとか、そういう次元じゃなくて、つねにウーウーギャーギャー言ってる状態』だと告白しました。辻さん本人も眠れない日々が続き、心身ともにつらい状況だと話していました。終盤では『コメントでコミュニケーション取れたられしいなと思ってます』と、視聴者からの意見を募っています」（芸能担当記者）

悩みを打ち明けた辻に対し、動画のコメント欄ではさまざまなアドバイスが寄せられていた。しかし、6月に公開した動画で、辻は先日の動画に「18時以降に昼寝をさせるから夜、寝ない」とのコメントが多く集まったと明かし「ちょっと反抗していい?」と発言。18時以降に昼寝をしても、朝まで熟睡する子もいると話し、横にいた夫・杉浦太陽も「まあ、個人差あるからな」とうなずいた。

昼寝のスケジュールが乱れた日でも熟睡していたことがあるとして、「一概にこれがいいっていうのはない、ってことを伝えたい」と話していた。アドバイスには感謝を伝えていたが、「反抗していい?」という言い回しに、反発した視聴者が多かったようで、動画のコメント欄は“大荒れ状態”となっている。

《ほら、結局話を聞かない。なら、最初から相談なんかしないでよ》

《なんか個人差で片付けるならいちいち相談とかしない方がいいと思う》

5人めの妊娠から出産、日々の育児の様子を、これまであますところなく発信してきた辻。38歳と高齢出産だったこともあってか、不調を訴える場面も多く見られた。今回も同様の流れだったが、視聴者からの心配と、辻の受け取り方はいまいち噛み合わなかったようだ。

「5人めの妊娠・出産は本当にたいへんだったようで、YouTubeで投稿している動画では、明らかに辻さんが愚痴をこぼす場面が増えていました。そうした場面が多すぎる、と感じる視聴者もいるようで、最近は『動画を観なくなった』という声が一部であがっているほどです。

産後に不調が出るのは当然ですが、あまりに愚痴が多いと、うんざりしてしまう視聴者も出てくるでしょう。辻さんがYouTubeを開設してから、妊娠・出産・育児の一部始終を映しているのは夢空ちゃんが初めてです。辻さんとしても、発信の仕方はまだまだ手探りなのではないでしょうか。その間に、一部のファンが離れてしまっても仕方がないかもしれません」（前出・芸能担当記者）

育児という身近な話題だからこそ、扱い方が難しい。