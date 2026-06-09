ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルで上がった１本の動画に、ＳＮＳ上で絶賛の声が続出している。それは６月８日にアップされた「勝浦正樹が聞く！ 勝負の裏側〜東京競馬 春の５週連続Ｇ１レース〜」。７日の安田記念で５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１勝利を飾った武豊騎手のレース後インタビューなどが公開された。

新たな金字塔を打ち立てたレジェンド。動画では、いきなり両手を挙げて「イエーイ」と登場した。当初はアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）に騎乗する予定だったが、同馬が右前脚の爪を傷めたため、出走を回避。シックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）とのコンビが発表されたのはレース４日前の６月３日だった。

動画内ではそれまでの舞台裏も紹介された。当時は滞在先の函館でオファーを受けたという。勝浦氏が「一緒にたまたまいたんですよね」と切り出すと、武豊騎手も「その時に『安田記念シックスペンス乗るわ』って最初に告げた人」が、同氏だったことを明かした。２番手からの先行策でつかみ取ったＪＲＡ・Ｇ１・８５勝目。「色々、馬場状態とか枠順とか展開もうまくいったのはうまくいったけど。まあ、勝つ時ってこんなもんなんやな」と振り返った。

動画には津村明秀騎手や岩田康誠騎手、松山弘平騎手らも続々、登場。ジョッキーの生の声、本音を聞けるとあって、再生数は３０万回（９日正午現在）を突破。「この企画続けて欲しいです！毎週楽しかったです！ＪＲＡさんお願いします」「勝浦さんがガチで優秀すぎる笑」「このシリーズで勝者の武豊騎手が見れるの良すぎる」「元騎手の勝浦さんで気持ちが分かってくれるからか みんな心開いてる」「豊さんがシックスペンスに急遽騎乗となった時１番最初に聞いたのが勝浦さんなの凄すぎる！ これも何かの縁なのかも」「東京だけとは言わず全Ｇ１レースでやってほしい！」など絶賛の声が寄せられていた。