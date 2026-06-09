畑芽育、韓国アイドル風メイクショットに絶賛の声「一瞬誰かわからなかった」「印象全然違う」
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の畑芽育がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time」（毎週月曜18：50〜）の公式X（旧Twitter）が6月2日に更新された。韓国アイドル風メイクをした畑のソロショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳美人女優「印象全然違う」韓国アイドル風メイクショット
投稿では「韓国に一人旅した畑芽育。韓国アイドル風メイクした時の写真、届きました！」というコメントと共に、ベッドの上でうつ伏せになっている畑の写真が公開されている。涙袋、太めの並行眉、ぽってりと塗られたリップ、緩く巻かれたブラウンヘアなど、普段の畑とは印象がガラリと変わる韓国アイドル風ヘアメイクを施した姿を見ることができる。
この投稿には「めちゃくちゃ似合ってる」「すごく可愛い」「このままアイドルできそう」「一瞬誰かわからなかった」「印象全然違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳美人女優「印象全然違う」韓国アイドル風メイクショット
◆畑芽育、韓国アイドル風メイクに挑戦
投稿では「韓国に一人旅した畑芽育。韓国アイドル風メイクした時の写真、届きました！」というコメントと共に、ベッドの上でうつ伏せになっている畑の写真が公開されている。涙袋、太めの並行眉、ぽってりと塗られたリップ、緩く巻かれたブラウンヘアなど、普段の畑とは印象がガラリと変わる韓国アイドル風ヘアメイクを施した姿を見ることができる。
◆畑芽育の韓国アイドル風メイクに反響
この投稿には「めちゃくちゃ似合ってる」「すごく可愛い」「このままアイドルできそう」「一瞬誰かわからなかった」「印象全然違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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