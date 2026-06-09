サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルにある「ジオディス・パーク」で全体練習を行った。

森保ジャパンは事前合宿地のメキシコ・モンテレイから移動してきたこの日、頼もしい男が加わった。昨年12月に左膝の大ケガを負い、W杯メンバー26人に選ばれなかったものの「メンター」として同行する南野拓実（31＝モナコ）が合流。コーチ陣と話し込みながら練習を見守っていた。

サポート選手として同行するDF吉田麻也（37＝米MLSギャラクシー）は取材エリアで「経験がある選手。自分のリハビリをやりながら、チームのこともっていうのは難しい状況だと思うけど、僕としては心強い」と歓迎した。

バスで移動中には会話を交わしたという。今回は吉田と南野という頼もしい2人が、勝つ可能性を1％でも高めるために後押しする。吉田は「勝つ確率を少しでも上げれるようにっていうのが、ここに来ている意味。スタッフと選手間でいいパイプ役になって、時にはガス抜きも必要だし、時には厳しくやるところも必要。バランス感覚が非常に重要になってくる」と言い聞かせるように話した。