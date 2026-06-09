春田 うぱこさんの、小1の娘が下校中に遭遇したトラブルについて描いた漫画が、インスタグラムで話題となっています。

【漫画】本編を読む

友達と下校しているとき、信号待ちで止まった車の運転席から、突然手が出てきました。その手にはスマホが握られていて…という内容で、読者からは「怖いですね！」「ちゃんと対応できて、えらい！」などの声が上がっています。

「これはおかしい」小学生が取った“とっさの行動”

春田 うぱこさんは、インスタグラムで子どもたちの成長記録を漫画に描いて発表しています。春田 うぱこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。

春田さん「幼い頃は漫画家になりたいという夢があり、小学生の頃にクラスで起こったことなどを4コマ漫画にして、友達や先生に見せていました。10年ほど前に息子が生まれ、成長記録としてイラストや漫画を描くようになったので、『また誰かに見てもらいたいな』とう思いから、インスタグラムに投稿をしました。

仕事や育児に追われる中で、漫画を描くことは息抜きやストレス解消になっています。今では、漫画を描くことは私の生活の一部です！」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

春田さん「衝撃的な出来事だったからです。知らない人に声を掛けられるというトラブルは見聞きしますが、勝手に撮影されるという被害もあるんだと知り、たくさんの人に伝えたいと思い描いてみました」

Q.娘さんは、「見知らぬ人に写真を撮られたら危険」ということを、どのようにして覚えていたのでしょうか。

春田さん「具体的に教えたことはないのですが、普段から一緒にテレビでニュースを見ることが多く、子どもに関わるような事件が報道されると、『こういうことに巻き込まれないように注意しないといけないよ』と話しています。そういうところから、『これはおかしいのでは？』と思ったのかもしれません」

Q.このとき、娘さんはどのように思っていたのでしょうか。

春田さん「『いつもの帰り道では、こんなことをしてくる人はいないから、“逃げないといけない！”と思った』と、話してくれました」

Q.車の特徴をしっかりと覚えていたことはすごいですね。なぜこのようなことができたのでしょうか。

春田さん「これも一緒にニュースを見て、その都度くわしく事件について話すことで、自然と犯人の特徴を大人に伝えることが大事であると覚えたのではないかと思います」

Q.この事件について、ご家族は娘さんにどのような対応をしましたか。

春田さん「娘に対して、まずは『怖かったね、びっくりしたね』と共感し、ちゃんと車の特徴を覚えて児童センターの先生に報告したことをほめました。それと、これからも登下校中には何が起こるか分からないので、気を付けるように言いました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

春田さん「『車の特徴を覚えていてすごい』と娘をほめていただくコメントや、『下校中にこんなことが起こるなんて、怖い』というコメントが多かったです」