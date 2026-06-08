男女2人が車のボンネットにしがみつく店員を降り落とし、けがをさせて逃走しました。

【写真を見る】“MEGAドンキ”店員をボンネットに乗せ走行…振り落としたか 白い車で男女が逃走 警察は殺人未遂の疑いで行方追う 名古屋市・北区

（田中希宜記者）

「車は店から店員をボンネットに乗せて走り、この辺りまで進んで振り落とした」

警察によりますときのう午後9時すぎ、名古屋市北区の「MEGAドン・キホーテ名古屋本店」で、男女2人が店を出る際に防犯ブザーが鳴ったため、男性店員が声をかけようとしたところ、2人は車に乗り込みました。

逃走した男女は30代から40代くらい

男性店員が車の前に立ちふさがると、車は店員をボンネットにのせて150メートルほど進んだ路上で振り落とし、腕や腰などにけがをさせ、そのまま逃走しました。

2人は30代から40代くらいで白い車に乗り、男は白いシャツにベージュの長ズボン、女は紺の半袖シャツに黒い長ズボン姿だったということで、警察は殺人未遂の疑いで行方を追っています。