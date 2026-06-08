オンキヨーは、ワイヤレスヘッドフォン「ANIMA AOW03」と格闘ゲーム「ストリートファイター6」のコラボレーションモデル「ANIMA AOW03 SF6」を、6月11日15時～7月31日15時の期間限定で通販サイト「ONKYO DIRECT」にて受注販売する。「ジュリ」と「豪鬼」の2モデル展開で、価格は各25,000円(送料込み)。製品は10月中旬より順次出荷予定。

コラボモデルでは、左ハウジングのアルミ製プレートに「シルエットロゴ」、右ハウジングのアルミ製プレートに「キャラクターグラフィティ」をそれぞれ配した。

音声ガイダンスとしてジュリ(cv：喜多村英梨)と豪鬼(cv：武虎)のボイスを搭載。電源ON/OFFやペアリング時、タップ音など各15ワードのボイスを楽しめる。音声は2モデルともジュリと豪鬼を切り替えて使用できる。

パッケージには今回のためにhncl氏が描き下ろした、特別仕様のイラストを採用した。

ベースモデルの「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤフォンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したワイヤレスヘッドフォンで、専用アプリ「ANIMA Studio」にも連動するオンキヨーオリジナルモデル。

40mm径ダイナミックドライバーを搭載し、Bluetooth 5.4に準拠。コーデックはSBC、AAC、aptX、aptX Adaptive、LC3(LE Audio時)をサポートする。ゲームのような低遅延性が求められるシチュエーションに便利な有線入力にも対応し、有線ケーブルも同梱される。

連続再生時間は約37時間、充電時間は約1.5時間。充電ポートはUSB-C。2台の端末とのマルチポイント接続も利用できる。

コラボモデルは、6月11日15時より、東京・秋葉原にある「ONKYO DIRECT ANIME STORE(音アニ1号店)」で展示され、音質やボイスを確認可能。

また11日15時からはB5アクリルパネルとヘッドフォンポーチも通販サイトと音アニ1号店で在庫販売する。価格はアクリルパネルが3,300円、ヘッドフォンポーチが4,400円(送料込み)。なお、通販サイトで購入する場合、アクリルパネルのみ別途送料が発生する。