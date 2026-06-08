元日本テレビの藤井貴彦アナウンサーが７日、ニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」で、若手時代に聞いた上司の叱責を告白。垣花正アナが「うわぁぁぁ！面倒くせぇ！」と絶叫した。

垣花アナ、羽鳥慎一アナ、藤井貴彦アナの９４年入社の同期３人が語り合う番組で、若手当時に受けた先輩からの理不尽叱責などを振り返った。

だが藤井アナは「納得した叱責もあった」とし、「例えば、先輩がアナウンス室のドアを開けて『ニュース読んできます、行ってきます』みたいな感じで言ったら（上司が）『おい、今何て言った？』って完全に怒られて。『お前もう行かなくていい』って」と激怒されたという。

これには羽鳥アナも垣花アナもなぜ怒られたのか分からず「なんで？」ときょとん。藤井アナは「答えは、ニュースは『読む』んじゃなくて、『伝え』に行くんだ」といい、垣花アナは「うわぁぁぁ！面倒くせぇ！」と思わず絶叫した。

藤井アナは「オレ、それを聞いた時に『ヤバい、なんも言えない』と思った」と言い「今はそんなこと言わないよ、頑張って、いってらっしゃいって」とコメントした。

すると羽鳥アナが「オレと藤井が朝、最初にする仕事が、言っていいか分からないけど、上司のワイシャツをクリーニングに出しに行くのが仕事だった」と言い出し、垣花アナは「うそでしょ？」。羽鳥アナは「それも普通じゃない。急ぎでプラス５００円。お金は先輩が払うけど」といい「スゴい世界だよ」と振り返っていた。