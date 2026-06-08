「次元が違うまずさ」懲役太郎がインフルエンサーのマンジャロ騒動に激怒
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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「金と欲に支配され大人達に利用された末路なのか？」を公開した。動画では、若い女性を中心に影響力を持つインフルエンサー・ゆいぴす氏の糖尿病治療薬「マンジャロ」使用騒動について、長年糖尿病治療を続ける当事者の視点から強い怒りと危機感をあらわにしている。
動画で懲役太郎氏は、今回の騒動を「次元が違うまずさ」と指摘。本来、マンジャロは2型糖尿病の治療薬であり、自身も長年治療を続けていることから「体重の1、2キロが増えただけで下げる薬ではない」とその危険性を説いた。ゆいぴす氏はSNS等でマンジャロ使用を公言しながら、ダイエット関連サービスのアンバサダーを務めており、医療関係者からも「誤ったメッセージを送る」と批判が噴出したという。
事態は炎上にとどまらず、ゆいぴす氏は大型イベントへの参加を辞退し、アンバサダーを務めていたサービスのホームページからも名前や写真が削除された。さらに、大阪府警がマンジャロを巡る薬機法違反事件を摘発し、東京都も違法販売に警告を出すなど、行政や警察が動く事態に発展している。こうした背景を踏まえ、懲役太郎氏は「知らなかった、分からなかったでは通らない」と断じた。
また、懲役太郎氏はインフルエンサーの背後にいる関係者の存在を疑い、「金と欲に支配され大人達に利用された末路」と表現。影響力のある若者を都合よく利用し、問題が起きればマニュアル通りに切り捨てる大人の構造的な闇を強く非難した。最後に「医療をどう扱うか、そこが問われている」と述べ、SNSと医療の境界線が曖昧になる現状に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
動画で懲役太郎氏は、今回の騒動を「次元が違うまずさ」と指摘。本来、マンジャロは2型糖尿病の治療薬であり、自身も長年治療を続けていることから「体重の1、2キロが増えただけで下げる薬ではない」とその危険性を説いた。ゆいぴす氏はSNS等でマンジャロ使用を公言しながら、ダイエット関連サービスのアンバサダーを務めており、医療関係者からも「誤ったメッセージを送る」と批判が噴出したという。
事態は炎上にとどまらず、ゆいぴす氏は大型イベントへの参加を辞退し、アンバサダーを務めていたサービスのホームページからも名前や写真が削除された。さらに、大阪府警がマンジャロを巡る薬機法違反事件を摘発し、東京都も違法販売に警告を出すなど、行政や警察が動く事態に発展している。こうした背景を踏まえ、懲役太郎氏は「知らなかった、分からなかったでは通らない」と断じた。
また、懲役太郎氏はインフルエンサーの背後にいる関係者の存在を疑い、「金と欲に支配され大人達に利用された末路」と表現。影響力のある若者を都合よく利用し、問題が起きればマニュアル通りに切り捨てる大人の構造的な闇を強く非難した。最後に「医療をどう扱うか、そこが問われている」と述べ、SNSと医療の境界線が曖昧になる現状に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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