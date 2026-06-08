冷蔵庫で野菜を保存しているときに、気付かぬうちに傷んでいたことはありませんか。キッチンペーパーを使って野菜を長持ちさせる方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式サイトで紹介しています。

【豆知識】とても便利！ これがキッチンペーパーを使って「野菜」を長持ちさせる“裏技”です！

野菜が長持ちしない原因について、同社は「水分蒸発による乾燥」「過剰な水分による腐敗やカビ」を挙げました。冷蔵庫内は湿度が低く非常に乾燥しやすいため、そのまま入れておくとどんどん水分が奪われてしまうといいます。

また、野菜をポリ袋で保存した場合、呼吸時に発生する熱と外気の温度差により、袋の中には水滴（結露）が発生。野菜の表面に過剰な水分が触れ続けると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、腐敗を早めてしまうということです。

そこで、キッチンペーパーを使う方法を提案。乾燥を防ぐために適度な水分を野菜の周囲にとどめておく「保湿」と、腐敗の原因となる過剰な水分を吸収する「吸湿」の両方が可能だといいます。

主な野菜の保存方法については、次の通りです。

■レタスの保存方法

【丸ごと保存する方法1】

（1）レタスの外側の葉をむかずに、乾いたキッチンペーパーで全体を包む。

（2）そのままポリ袋に入れて、野菜室で保存。10日程度で食べ切るようにすること。

【丸ごと保存する方法2】

（1）レタスの芯をくり抜く。レタスの芯を手で中心に向かって強めに押し込み、芯と葉のあいだに割れ目が入ったらそのまま左右に回して引き抜く。これで包丁を使わずに芯をくり抜くことが可能。

（2）軽く湿らせたキッチンペーパーを芯の部分に当てて、乾燥を防ぐ。

（3） 乾いたキッチンペーパーで全体を包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存する。10日程度で食べ切るようにすること。

【レタスを1枚ずつ保存する方法】

（1）レタスは根元に泥がついていることが多いため、1枚ずつはがしてよく洗い、傷んだものを取り除く。

（2）1枚ずつ水分を拭いた後、密閉容器に乾いたキッチンペーパーを敷いて保存する。密閉容器は、内側にスノコがついているタイプがおすすめ。

■ニンジンの保存方法

【根の部分を保存する方法】

（1）ニンジンの葉と根の部分を切り離す。

（2）乾いたキッチンペーパーで、根の部分を包む。

（3）キッチンペーパーの上からしっかりラップで包んで、野菜室で保存する。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。