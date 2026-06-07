「アンガーマネジメント」なる言葉が一般的になったのは平成に入ってからか。たまりにたまった、あるいは一時的な“怒り”をコントロールしたり抑えたりすることができず、とんでもない行動に出てしまう。それが殺人、それも「家族を皆殺しにして」という凶行にまで至ってしまったら……昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件の衝撃は凄まじいものだった。（全3回の第1回）

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「5人を殺しました」

〈私は幾多の事件現場を踏んできたが、こんなに凄惨（せいさん）で陰湿な事件を経験したことがなかったし、その後もない。勝手口のドアを開けると、流れでてきた生臭い一団の空気に身を包まれ、その臭いは肺腑（はいふ）にまで染み、思わず「うーっ」と立ちすくんだ〉

捜査員が足を踏み入れると地獄絵図だった（写真はイメージ）

第44代・警視庁捜査第一課長を務めた田宮榮一氏（2018年没）の著書『警視庁捜査一課長 特捜本部事件簿』（角川書店）でも紹介されている壮絶な事件が発覚したのは、昭和58年6月28日だった。

〈一家五人を惨殺 練馬 マサカリで殴り体切断〉（朝日新聞）

〈一家五人、惨殺される 練馬 立ち退き、もつれて〉（毎日新聞）

〈一家5人を惨殺 練馬の住宅街 帰宅待ち伏せ次々〉（読売新聞）

6月29日付の朝刊各紙の一面を飾った記事の見出しである。事件の舞台は東京・練馬区大泉学園町。西武池袋線・大泉学園駅から北東に3キロほど、埼玉県新座市との県境にある閑静な住宅街にある、会社員Aさん（45）の自宅だった。

6月28日の朝、東京都町田市に住む、Aさんの妻B子さん（41）の実家から、Aさん宅の隣人に電話があった。「連絡が取れない。様子をみてもらえないか」。午前8時半ごろ、隣人が出向いて玄関を開けると、Aさん宅から紺のジャージの上下に身を包んだ男が出てきて、こう言った。

「（Aさんは）昨夜のうちに夜逃げしたんだよ。あんたらも知ってるだろう」

その報告を聞いた親族は思った。夜逃げなどするはずがない――それもそのはず。日曜日だった同月26日は二女（9）、翌27日はB子さんの誕生日だったこともあり、26日は町田市からB子さんの母と二女の友人が集まり、盛大なお誕生会を開いたばかりだった。おかしいと思ったB子さんの弟ともう一人の親族が、自宅を管轄する警視庁石神井警察署を直接訪れ、事情を説明した。

石神井署の対応は早かった。午後零時半ごろ、2人の警察官が親族を伴い、Aさん宅に到着。玄関のチャイムを押したが応答はない。勝手口に回ったが、ここも開かない。すると玄関から一人の男が飛び出してきて、停めてあった車に乗り込もうとした。その場からの逃走を企図しているのか、明らかに挙動不審である。

「あなたは誰ですか？ この家の人とどんな関係があるんですか？ なぜ、ここにいるのか？」

矢継ぎ早の警察官の職務質問に対し、男はこう答えた。

「この家の家族、5人を殺しました」

壮絶な現場

迅速な初動対応で、重要凶悪事件（殺人）の被疑者を現場で緊急逮捕――理想的な事案だが、その内容が凄まじく、まさに、筆舌に尽くしがたいものだった。

携帯電話などない時代である。警察官は“現場”を現認し、無線で第一報を送ると共に、詳細な報告のために近隣の住宅で電話を借りて、本署（石神井署）に連絡を入れた。その会話の内容をたまたま耳にしてしまった住人は、思わず震えあがったという。

身柄を確保した男は「家族5人を殺した」と自供した。そこで警察官が現場を確認し、五体の遺体があれば供述通りとなる。だが、確かに遺体はあるのだが……。現場に到着した時の前出・田宮氏の証言。

「とにかく捜査員の誰もが押し黙って重苦しい雰囲気でした。到着までに被害者の数が伝えられていないこともあり、妙だなと感じていましたが、浴室に入って、その理由が分かった訳です」（「週刊新潮」2004年9月2日号）

バスタブの中には、バラバラに切り刻まれた頭、腕、足などが無造作に投げ込まれている。どれも衣類は着けていなかった。

〈私の郷里は山形県だが、かつて冬支度として、脚立を使わないと届かないほどの大きな樽（たる）に、白菜や大根を漬け込んだものだが、その樽の蓋（ふた）を開けたときの情景が眼に浮かんだ。

（まるで人間の漬け物じゃないか……）

浴室の入り口には電動挽（ひ）き肉機が備え付けられており、内臓が詰め込まれていた。浴室のタイルの上には、粉砕された内臓が紐（ひも）状を呈して流れ出ていた。（略）室内には紐が張られ、犯人のものと思われる作業衣が干されていたが、それがまた生臭い匂いを四散させていた。（略）その時点では、何人分の死体があるのかわからなかった〉（前掲書より）

長女だけは留守だった

まず、Aさん宅で連絡が取れない家人を確認する。Aさん、B子さん、二女（9）、三女（6）、次男（1歳8か月）。Aさん宅では昭和57年11月、次男と双子で生まれた長男が亡くなっていることが分かり、長女（10）は学校の林間学校に行って留守だったことが判明。三姉妹は同じ小学校に通っていた。

次に遺体の状況である。夫婦と次男は頭を大きく割られており、姉妹には首を絞められた跡が確認できた。

〈一階中央にある広さ十二畳分の応接間と台所はおびただしい血で真っ赤。血に染まった応接間のジュウタンははがされて玄関先に。（Aさんの）首と両手足は切り離されてビニール袋につめられ玄関に置かれていた〉（前記、読売新聞より）

現場で確保された被疑者は東京・四谷で不動産業を営むZ（48）。「土地と家屋の明け渡しを求めていたが、応じなかったから殺した」と動機を話した。そして、こうも言った。

「（Aさんに対しては）骨まで粉々にしてやりたいと思っていたので、スッキリした。奥さんや子供まで殺したのは心残りですまない」

一方、石神井署に設置された特別捜査本部では、署の裏にある車庫に運ばれた遺体の切断面を見て確認しながら、被害者の特定が進められた。蒸し風呂のような車庫で、滴る汗を拭いながらの作業だった。

【第2回は「ノコギリ、包丁、電動肉挽き機…“仕事は順調だった不動産鑑定士”が犯罪史に残る“猟奇殺人”に手を染めた理由 昭和58年「練馬一家5人殺害事件」の裏事情」】

デイリー新潮編集部