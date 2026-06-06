Xで公開

日本相撲協会が4日に更新したXに登場した人物が話題を集めている。藤島部屋の力士らと一緒に写真に納まっていたのは、サッカーのイングランド1部マンチェスター・ユナイテッドのMFメイソン・マウントだった。

同協会のXは「サッカー イングランド・プレミアリーグ マンチェスター・ユナイテッドFC所属のメイソン・マウント選手が本日、藤島部屋の稽古を見学されました」と説明した。そこには黒パーカーにハーフパンツの姿のマウントが藤島部屋の面々に囲まれ、笑顔の写真が添えられた。

ワールドカップ（W杯）北中米大会は11日（日本時間12日）に開幕する。4年に1度の祭典が1週間後に迫る中、突如として明らかになった異色コラボ。日本のファンからは驚く声がSNSに殺到した。

「なんで日本におんの?」

「相撲マウントとりました？」

「新弟子ですね！」

「エグい人来てて草」

「みんな、彼に怪我をしない方法を教えてあげて」

「マウント日本を満喫してくれて何より」

「日本の伝統文化がどんどん海外にも広まるといいですね」

「すごいなマウント」

「1ミリも想像し得なかった組み合わせで草」

また「どういうルート使って相撲部屋見学打診するんだ」「なんで…？笑」など経緯を“謎”に思う書き込みもあった。

マウントは世代別のイングランド代表としても活躍。23年にチェルシーからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、クリスティアーノ・ロナウドらが背負った7番を受け継いだ。前回のW杯カタール大会に出場した実績を持つ。今回のW杯北中米大会の代表からは外れていた。



（THE ANSWER編集部）