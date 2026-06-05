『魔法騎士レイアース』29年ぶり新作、追加キャスト発表 エメロード姫ら重要キャラに早見沙織、小野友樹、菊地美香
10月よりテレビ朝日系“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）で放送される新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』の追加キャストが発表された。新作アニメは1997年発売のOVA以来、29年ぶりで、本作の物語の上で重要な登場人物となる、エメロード役を早見沙織、ザガート役を小野友樹、モコナ役を菊地美香が演じる。
【画像】ついに来た！令和によみがえるエメロード姫、ザガート、モコナのキャラ画
また、7月2日〜5日に開催される北米最大級のアニメイベント『Anime Expo 2026』に、本作がパネル参加する。現地時間7月4日正午12時〜午後1時20分（日本時間7月5日午前4時〜午前5時20分）には、鳳凰寺風役の高橋李依、エメロード役の早見が登壇する1話・2話のワールドプレミアが実施される。
本作は、CLAMPにより1993年〜1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作。テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋が担当。
■追加キャラクター紹介＆キャストコメント
▼エメロード（CV:早見沙織）
セフィーロのお姫様であり、「柱」としてセフィーロの平和と秩序を常に祈り、世界を守っている。セフィーロ崩壊の危機に瀕し、助けを求めて「魔法騎士」たちを召喚する。
【早見沙織コメント】
CLAMP先生の物語に、キャラクターに、そしてセリフに、これまで幾度も心を動かされ、たくさんの力をいただいてきました。この度、令和の『魔法騎士レイアース』に参加できますことを、心より光栄に思っております。長く愛され続けてきた作品への敬意を胸に、信頼できるキャストの皆さまと共に、エメロード姫の繊細な感情を声ににじませられるよう、収録に臨みました。ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけるとうれしいです。
▼ザガート（CV：小野友樹）
エメロード姫を守る神官（ソル）であったが、セフィーロの崩壊を目論みエメロード姫を幽閉したとされる人物。『魔法騎士』たちの抹殺を指示する。
【小野友樹コメント】
ザガート役、小野友樹です。あの！レイアースの!!ザガート!!!オーディションの段階から非常にハードルが高く、それ故のやり甲斐も感じておりましたので、合格の一報を聞いた時には喜びもひとしおでした。この場で語るべきではないことも多い中、彼なりの『願い』に寄り添って、演じさせていただきたいと思っております。ぜひ、見届けていただけますと幸いです。
▼モコナ（CV：菊地美香）
クレフから託され、「魔法騎士」たちが旅を共にする生き物。明るく愛らしい生き物だが、謎多き存在。
【菊地美香コメント】
「ツバサ・クロニクル」のモコナ=モドキが私の声優人生の始まりでした。振り返るとあっという間に感じますが、気が付けば20数年という年月が流れているんですね。いつかまたモコナに会いたいと願いながら幾何、まさか実現するなんて！モコナはいつも私に勇気とエネルギーを与えてくれます。ため息が出るほどに清らかで力強く美しい3人の魔法騎士と共に新たな旅の途中ですが、どうか温かく見守っていただけましたらうれしいです。私の心はあの頃も今も変わらず、ただまっすぐに演じてまいります。ご期待ください。
【画像】ついに来た！令和によみがえるエメロード姫、ザガート、モコナのキャラ画
また、7月2日〜5日に開催される北米最大級のアニメイベント『Anime Expo 2026』に、本作がパネル参加する。現地時間7月4日正午12時〜午後1時20分（日本時間7月5日午前4時〜午前5時20分）には、鳳凰寺風役の高橋李依、エメロード役の早見が登壇する1話・2話のワールドプレミアが実施される。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役は佐倉綾音、龍咲海役は大久保瑠美、鳳凰寺風役は高橋が担当。
■追加キャラクター紹介＆キャストコメント
▼エメロード（CV:早見沙織）
セフィーロのお姫様であり、「柱」としてセフィーロの平和と秩序を常に祈り、世界を守っている。セフィーロ崩壊の危機に瀕し、助けを求めて「魔法騎士」たちを召喚する。
【早見沙織コメント】
CLAMP先生の物語に、キャラクターに、そしてセリフに、これまで幾度も心を動かされ、たくさんの力をいただいてきました。この度、令和の『魔法騎士レイアース』に参加できますことを、心より光栄に思っております。長く愛され続けてきた作品への敬意を胸に、信頼できるキャストの皆さまと共に、エメロード姫の繊細な感情を声ににじませられるよう、収録に臨みました。ぜひ放送を楽しみにお待ちいただけるとうれしいです。
▼ザガート（CV：小野友樹）
エメロード姫を守る神官（ソル）であったが、セフィーロの崩壊を目論みエメロード姫を幽閉したとされる人物。『魔法騎士』たちの抹殺を指示する。
【小野友樹コメント】
ザガート役、小野友樹です。あの！レイアースの!!ザガート!!!オーディションの段階から非常にハードルが高く、それ故のやり甲斐も感じておりましたので、合格の一報を聞いた時には喜びもひとしおでした。この場で語るべきではないことも多い中、彼なりの『願い』に寄り添って、演じさせていただきたいと思っております。ぜひ、見届けていただけますと幸いです。
▼モコナ（CV：菊地美香）
クレフから託され、「魔法騎士」たちが旅を共にする生き物。明るく愛らしい生き物だが、謎多き存在。
【菊地美香コメント】
「ツバサ・クロニクル」のモコナ=モドキが私の声優人生の始まりでした。振り返るとあっという間に感じますが、気が付けば20数年という年月が流れているんですね。いつかまたモコナに会いたいと願いながら幾何、まさか実現するなんて！モコナはいつも私に勇気とエネルギーを与えてくれます。ため息が出るほどに清らかで力強く美しい3人の魔法騎士と共に新たな旅の途中ですが、どうか温かく見守っていただけましたらうれしいです。私の心はあの頃も今も変わらず、ただまっすぐに演じてまいります。ご期待ください。
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