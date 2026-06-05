セブン−イレブン・ジャパンが、午後4〜8時までの夕方限定で対象の揚げ物・フランク各種が半額になる「揚げ物スーパーセール」を6月6日まで実施中です。同社の公式「X」アカウントが同月4日、想定を上回る売れ行きとなり、店舗によって売り切れとなっていることに対して謝罪しました。

【画像】え…やっす！ 「半額」対象の揚げ物を見る！（6枚）

揚げ物半額セールが「想定を上回る売れ行き」

公式アカウントは、「お客様から大変ご好評をいただき、想定を上回る売れ行きとなっております。店舗により売り切れている場合がございます。ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。なお7NOWアプリからご注文可能なモバイルオーダーを停止している場合もございます」とコメントしています。

SNS上では「現場の人がかわいそう」「そもそもストック多くするべき」などと厳しい声が上がっているものの、「近所のセブンイレブンさん店員さんもみんなよい人で素晴らしいです。楽しいイベント感謝してます！」「買わせていただきました。店員さんに普段より優しく接しました。感謝しかないです」「外国人の店員さんが会計終わったあとも目で追って笑顔であいさつしてる姿見て、忙しいはずなのにすごいと思う」「店員さんの努力も揚げ物の長蛇の列から見ていました」と、店員に対する感謝のコメントも寄せられています。

「揚げ物スーパーセール」の対象商品は「ななチキ」（セール価格125円、以下、税込み）、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」（セール価格125円）、「揚げ鶏」（セール価格125円）、「アメリカンドッグ」（セール価格74円）、「BIGポークフランク」（セール価格106円）などの揚げ物・フランク各種。

「お店で揚げたカレーパン・ドーナツ」など、「セブンカフェベーカリー」各種は対象外となっています。