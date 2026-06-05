【第84回プライズフェア】 5月20日 開催

BANDAI SPIRITSは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にて「ウルトラマン」新作プライズフィギュアを公開した。

「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースでは円谷の特撮ヒーロー「ウルトラマン」シリーズのプライズフィギュアが展示された。

圧倒的なサイズと造形密度を極限まで高めた「Grandista」シリーズで「ウルトラマン」が立体化。ブラザーズマントを羽織った威風堂々とした姿が表現され、圧巻のサイズで立体化されている。

そして、豪快かつ繊細な美を表現した「豪塊」シリーズで「ウルトラセブン」と「キングジョー」がフィギュア化。「ウルトラセブン」は豪快な肉体にアイスラッガーを構えた勇ましさが表現され、左手にはキングジョーの装甲が握られている。

「キングジョー」はウルトラセブンとの壮絶な戦いを物語るような半壊した状態が表現され、内部メカが露出しながらも戦おうとする機械的な動きが感じられる造形となっている。

ウルトラマン Grandista-ULTRAMAN-

ウルトラマンシリーズ 豪塊 ウルトラセブン

ウルトラマンシリーズ 豪塊 キングジョー

(C)円谷プロ

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。

※掲載内容は2026年5月時点の内容です。予告なく変更となる場合がございます