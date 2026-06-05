前日に二刀流で活躍した大谷が今季2度目の欠場

【MLB】Dバックス 3ー2 ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）

ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦を欠場した。試合は2-3でサヨナラ負け。試合後、大谷の代打起用の可能性について聞かれたデーブ・ロバーツ監督は「（代打を送るなら）適切な状況でなければならなかった」と見送った理由を説明した。

大谷は前日3日（同4日）の同戦で「1番・投手兼指名打者」で出場し、投打でチームをけん引。疲労を考慮され、この日は予定通りスタメン外となった。指揮官は「彼は出場可能だった」と、代打として出場の可能性があったことに言及。しかし、大谷が打席に立つことはなく、サヨナラ負けを喫した。

ただ、9回を同点で終えた場合、大谷を代打として起用するプランがあったようだ。「彼は10回に打つ予定だった。（途中出場の）ロハスのところでね」とロバーツ監督は語り、延長の場合は「代打・大谷」がコールされる可能性があった。

「マンシーが交代していた点を踏まえると、接戦だったし、ベンチの選手も不足していた。（守備のやりくりが難しい中で）彼（大谷）は守備をするわけでない」と、守備の起用問題に直面することを想定していたと語った。

大谷の欠場は今季2度目。ダイヤモンドバックスとの4連戦を2勝2敗で終えたドジャースは、5日（同6日）から本拠地でエンゼルス3連戦に臨む。（Full-Count編集部）