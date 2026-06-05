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【意外と知らない】赤ちゃんが離乳食を拒否する理由。「良かれと思って」の対応が招くNGな食事環境

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【離乳食拒否】食べない赤ちゃんに絶対NGな対応」と題した動画を公開した。動画では、離乳食を食べない赤ちゃんに悩む親に向けて、意外と見落としがちな3つの理由と改善策を解説している。



まい先生はまず、離乳食を食べない大きな理由として「お腹が空いていない」ことを挙げる。多くの親が「12時だから」「18時だから」と時間で食事を与えようとするが、大人でさえ活動量が少なければお腹は空かない。まい先生は、体裁を気にして無理に食べる大人とは異なり、脳が未発達な赤ちゃんは「動物脳」であるため、満腹状態では絶対に食べないと説明する。江戸時代の農耕民族のように、日の出とともに働き、体を動かす生活リズムであれば自然と空腹になるが、現代の活動量では必ずしも時間通りにお腹が空くとは限らないと指摘した。



さらに、食事環境における盲点として「赤ちゃんが独りぼっちで食べている」ことを強く危惧する。「なんで赤ちゃんは一人で食べさせられて家族は団らんしてる訳！？」と疑問を呈し、赤ちゃんだけ先に食べさせ、親は後から別で食事をとるケースが多いと語る。親自身も一人での食事は味気ないと感じるように、赤ちゃんにとっても孤独な食事は楽しくない。まい先生は、親も一緒に食卓を囲み、「美味しいね」と会話をしながら団らんの時間を共有することが不可欠だと説く。



「お腹が空いた感覚を満たすことが幸せにつながる」と語るまい先生。時間を守ることよりも、赤ちゃんがしっかりと空腹を感じる生活リズムを整え、家族で楽しく食卓を囲むことこそが、離乳食拒否を克服する最大の近道であると結論付けた。