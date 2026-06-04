BTS・Jung Kook（ジョングク）、表参道に降臨 沿道にファン殺到で一時騒然
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が4日、東京・Calvin Klein表参道店に来店。それを聞きつけたファンが数時間前から沿道に集まり、表参道は一時騒然となった。
【全身ショット】レザー×ジーンズ姿で表参道に降臨したBTS・Jung Kook
Jung Kookが店舗内に姿を見せると、集まった観客から大歓声が上がった。2階から手を振るなど、ファンに向けて笑顔で応える場面も見られた。
イベントを終えると、Jung Kookは店舗正面から車に乗り込み、会場を後に。最後まで沿道を埋め尽くしたファンから大きな歓声が送られ、周辺は熱気に包まれた。
グローバルブランドアンバサダーを務めるJung Kookは先月、同ブランドとパートナーシップを締結し、限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を発表。Jung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。
店内1階には、バイクを展示。2階にはJung Kookコレクションが展示され、3階はDJエリアやスクリーンなどメインパーティーフロアとなっていた。
【全身ショット】レザー×ジーンズ姿で表参道に降臨したBTS・Jung Kook
Jung Kookが店舗内に姿を見せると、集まった観客から大歓声が上がった。2階から手を振るなど、ファンに向けて笑顔で応える場面も見られた。
イベントを終えると、Jung Kookは店舗正面から車に乗り込み、会場を後に。最後まで沿道を埋め尽くしたファンから大きな歓声が送られ、周辺は熱気に包まれた。
グローバルブランドアンバサダーを務めるJung Kookは先月、同ブランドとパートナーシップを締結し、限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を発表。Jung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなる。
店内1階には、バイクを展示。2階にはJung Kookコレクションが展示され、3階はDJエリアやスクリーンなどメインパーティーフロアとなっていた。