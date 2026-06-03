薬局で呼びかけられていたのは“容器の持ち込み”のお願いです。プラスチック容器がいつ届くかわからないため、始めたということなんです。ナフサ不安などの影響が広がる中、いま私たちの生活に欠かせない“容器”を見直す動きが相次いでいます。

◇

見慣れない円のマークが、トイレットペーパーなどの日用品にまでついています。今月販売を始めた、ドン・キホーテの運営会社が手がける新たなプライベートブランドの商品です。

特徴は、なんといってもそのパッケージです。

記者

「こちらの商品、パッケージがすべて白黒になっていて、スパゲティやラーメンまで全部モノクロです」

従来のものと比べてみても、その違いは一目瞭然です。シンプルかつ白黒にしたワケは…

PPIHブランドマーケティング部責任者・野村悠斗さん

「デザインコストを削減するとか、印刷の色数も減らしているので、印刷コストの削減とか、試行錯誤から生まれたデザイン」

白黒にしたことで、既存のプライベートブランドの商品と比べ、最大およそ7％のコストを削減できるといいます。

大手スーパーでは、総菜を包む容器を見直す動きがあります。

イトーヨーカ堂では、これまでプラスチック容器に入れて販売していた天ぷらや焼き鳥などの盛り合わせを、プラスチック容器を使わない「バラ売り」にすることにしました。

中東情勢の影響による包装資材の価格上昇が理由で、今後は、必要な分を袋に入れて購入するかたちを拡大していくとしています。

“ナフサショック”の影響が深刻化しています。

街のパン屋さんも、頭を悩ませています。

griotte・池田容子さん

「4月頃より、こういった（パンを入れる）袋が不足していて入荷が難しい状況」

影響はパンを持ち帰る袋にまで……。

griotte・池田容子さん

「問屋さんの方で、ずっと在庫ゼロの状態で、値上げしますというお知らせもきているけど、実際に値上げの価格で買えたこともない」

今持ち帰りの袋だけでなく、店に並んでいたパンも以前は袋に包んで並べていましたが、包むのをやめたといいます。

在庫不足解消のため、打ち出した策が、パンを入れる袋の持ち込みです。

張り紙

「袋の再利用 並びに ご持参に ご協力くださいますと助かります」

レジ横の張り紙やSNSで、袋の持参を呼びかけていて、袋を持ち込んだ客には最大20円引きで食パンを販売しています。取材中にも、袋を持ち込んだお客さんがいました。

お客さん

「不足しているとうかがっているので持ってきた。身近に影響があるという感じですね、戦争の」

なかには、店に袋の束を預けている常連客もいるといいます。

griotte・池田容子さん

「店の在庫を減らさないようにと、協力していただいている」

ただ、袋の在庫は数か月分しかなく、不安定な状況は変わっていないということです。

■「本当にやむをえず、一時的な対応」

“容器持ち込み”の取り組みは、薬にまでおよんでいます。都内にある薬局では、軟膏を入れるプラスチック容器が不足していて、メーカーからのメールをみせてもらうと…

葵薬局 目黒駅前店 店長・川中彬寛さん

「案内としては重ねて中東情勢の影響。中東情勢の影響で注文が急増なので品切れとかで、一部購入制限」

発注はしていますが、いつ手元に届くのかわからないといいます。そこで、2日に作ったのが「容器を洗浄の上ご持参」というお知らせです。軟膏を入れるケースの持ち込みを呼びかけているのです。

葵薬局 目黒駅前店 店長・川中彬寛さん

「衛生が担保できる場合は、患者さんが持ってきた容器は、その患者さんに使う。本当にやむをえず、一時的な対応」

容器の衛生面を確認して再利用し、在庫を切らさない対策を始めました。

葵薬局 目黒駅前店 店長・川中彬寛さん

「薬があっても渡すかたちにできないので、まず処方箋受け付けられない。患者さんの治療に影響が確実に出るとは思うので、かなり不安」